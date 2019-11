Spreco alimentare, iimballi bio e detersivi ecologici: svolta green della pizzeria Fausto Pizza

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:02 - 26 Novembre 2019

La storica pizzeria al taglio Fausto Pizza.

Continua la fase di rinnovamento della storica pizzeria al taglio Fausto Pizza nel centro di Bellaria. Attiva da 17 anni sul territorio, la pizzeria ha attivato dalla scorsa estate una profonda fase di ristrutturazione del servizio iniziando dalle consegne a domicilio e proseguendo con una nuova ricetta per le pizze tonde.



Il ciclo di rinnovamento continua con una novità assoluta per Bellaria, una svolta green resasi necessaria dalle nuove sensibilità ambientali. Da oggi infatti Fausto Pizza fornirà tutti gli imballi per l'asporto in materiale bio compostabile, quindi molto più che riciclabile e inseribile direttamente nella raccolta dell'umido.



A completamento di questa ristrutturazione c'è l'impegno a non sprecare il cibo rimasto. Ogni sera, tramite l'app “Too Good To Go”, Fausto Pizza mette a disposizione ad un prezzo simbolico ciò che resta a fine giornata, evitando così di buttare cibo ancora ottimo e perfettamente consumabile.



Viene inoltre posta sempre maggiore attenzione per l'ambiente sostituendo tutti i detersivi usati nel punto di vendita con detersivi ecologici e completamente biodegradabili.



“Apprezziamo l'iniziativa di questa attività del centro, con l'auspicio che anche altri possano seguirne le orme sulla strada del contrasto allo spreco alimentare e di una sempre maggiore sostenibilità: consapevoli che rappresenti la scelta giusta e che risponda anche a una richiesta crescente che proprio i clienti rivolgono agli esercenti. Come amministrazione pubblica di Bellaria Igea Marina, abbiamo individuato sin da subito nel rispetto verso il mondo che ci circonda, un tema di governo chiave: penso all'estensione del servizio porta a porta nella raccolta rifiuti, all'orientamento plastic free delle nostre spiagge e all'eliminazione delle plastiche dalle mense di tutte le scuole primarie e dell’infanzia, fino al contenimento delle emissioni di co2 ottenuto grazie ai continui interventi di efficientamento energetico delle strutture comunali”, il plauso del Sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti.