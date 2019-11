No a violenza, bullismo e razzismo: a Riccione incontro con la psicologa Rita Arianna Belpassi

Eventi

Riccione

| 14:13 - 26 Novembre 2019

Incontro sul libro: "Contro la violenza Da leggere insieme a scuola o con mamma e papà".

Sabato 30 novembre 2019 alle ore 17,30 presso la Sala conferenze del Centro della Pesa, via Lazio n.10 Riccione, verrà presentato il libro “Contro la violenza. Da leggere insieme a scuola o con mamma e papà per dire no a bullismo, razzismo e violenza di genere” (Albatros Editore) di Rita Arianna Belpassi, psicologa, psicoterapeuta.



“Si tratta di brevi racconti – afferma l’Autrice – che nascono dalla necessità di fare riflettere bambini e adulti sulla violenza che dilaga nel mondo, in un orizzonte molto più vasto di quanto ci si aspetti; bullismo, razzismo, emarginazione, fino ai più drammatici episodi di femminicidio, sono realtà esistenti di cui è bene informare, perché solo chi conosce può armarsi, difendere, difendersi e combattere. E bastano poche, semplici parole per comunicare un mondo di valori e introdurre, nei lettori più piccoli e sensibili, il seme della misura, della mitezza e della giustizia che nel tempo porterà i suoi frutti. I protagonisti sono cani e gatti che ci introducono in un mondo fantastico, che tanto fantastico non è. E’ lo specchio della nostra società: le dinamiche che si accendono tra loro ci invitano a guardare dentro e fuori di noi, al fine di costruire rapporti più autentici, tutelare i deboli ed erigere un argine contro la paura, l’insicurezza e la stoltezza.”

L’iniziativa è promossa da Farmacie Comunali Spa con il Patrocinio del Comune di Riccione.