Beach tennis, Matteo Amadori ed Enrico Casadio trionfano nel Master finale di Viserba

Sport

Rimini

| 14:05 - 26 Novembre 2019

La coppia vincitrice del Master di Viserba: Enrico Casadio e Matteo Amadori.

E’ stato decisamente il master delle sorprese quello andato in scena sabato sulla sabbia del Tennis Viserba a coronamento del 22° campionato di beach tennis. I tanti big players che formavano il raggruppamento B nella fase a gironi sono stati eliminati uno ad uno dalle due coppie finaliste, entrambe del raggruppamento C. Alla fine hanno prevalso Matteo Amadori ed Enrico Casadio su Claudio Mecozzi e Michele Morosato in un match molto combattuto al di là dell’apparente risultato (6/2 6/3). Per Matteo Amadori è il meritato sigillo dopo i numerosi campionati disputati, mentre Casadio alla sua prima apparizione iscrive il suo nominativo nel prestigioso albo d’oro. Quanto al master B, da segnalare una finale al cardiopalma decisa al fotofinish del terzo set per 13-11, dopo diversi match point annullati da una parte e dall’altra. Hanno prevalso Pascal Campedelli e Fabrizio Santolini (sostituto di Fabrizio Antonelli che ha disputato la fase a gironi nel raggruppamento A) su Massimiliano Gessaroli e Luca Broccoli (girone C). Ma vediamo nel dettaglio i risultati della serata.

Quarti master A: Amadori-Casadio b. Bazzocchi-Sciolti 6/5 6/4; Ferri-Bugli b. Filippini-Bertozzi 6/5 6/3; Mecozzi-Morosato b. Urbini-Zannoni 4/6 6/3 10/7; Neri-Montagna b. Leardini-Bonori 6/3 6/4.

Semfinali: Amadori-Casadio b. Ferri-Bugli 5/6 6/3 10/8; Mecozzi-Morosato b. Neri-Montagna 6/3 6/4.

Finale: Amadori-Casadio b. Mecozzi-Morosato 6/2 6/3.

Master B.

Quarti di finale Campedelli-Santolini b. Urbinati-Sammarini 6/1 6/2; Greco-Fabbri b. Cimatti-Lombini 6/2 6/4; Broccoli-Gessaroli b. Rinaldi-Alvisi 6/4 6/4; Bernardi-Gambuti b. Varliero-Fancello 5/6 6/4 10/5.

Semifinali. Campedelli-Santolini b. Greco-Fabbri 6/4 6/5; Broccoli-Gessaroli b. Bernardi-Gambuti 6/2 6/5.

Finale. Campedelli-Santolini b. Broccoli-Gessaroli 6/5 5/6 13/11.



Settimana di pausa questa, con la serata di premiazioni del campionato appena concluso, ma martedì 3 dicembre si riparte subito con il nuovo campionato che vede ai nastri di partenza nuove ed agguerrite coppie pronte a darsi battaglia per la conquista del prestigioso trofeo, giunto alla 23° edizione.