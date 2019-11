Albo Scrutatori di seggio elettorale a Riccione: domande entro il 30 novembre

Attualità

Riccione

| 13:39 - 26 Novembre 2019

Timbro su tessera elettorale.

L’Amministrazione Comunale di Riccione invita tutti gli elettori in possesso dei requisiti richiesti che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere le mansioni nell’ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, a presentare apposita domanda entro il 30 Novembre 2019 all’Ufficio Elettorale di questo Comune.



L'albo degli Scrutatori di seggio è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale,costituito dai nominativi degli elettori che presentano domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti. Durante le elezioni o referendum gli scrutatori iscritti all'Albo vengono nominati dalla Commissione Elettorale.



Per presentare domanda occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità.



Possono chiedere l’iscrizione nell’Albo Comunale degli scrutatori di seggio i cittadini residenti nel Comune di Riccione iscritti nelle liste elettorali che:



godano dei diritti politici;



siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;



non siano dipendenti dei Ministeri: dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, dei Trasporti;



non appartengano alle Forze Armate in servizio (non appartengono alle Forze Armate in servizio effettivo gli obiettori di coscienza per il periodo di espletamento del servizio civile);



non siano sanitari delle AUSL che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;



non siano Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale comunale;



non siano candidati alle elezioni per le quali si svolge la consultazione.



L'iscrizione rimane valida fino a quando l'interessato non richieda di essere cancellato (la domanda di cancellazione deve essere presentata al Comune entro il mese di novembre di ogni anno), oppure cancellato d'ufficio perchè non piu' residente nel Comune di Riccione o per aver riportato una condanna penale.