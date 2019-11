Nuoto: ottimo inizio di stagione per gli esordienti del Garden Rimini

Sport

Rimini

| 12:46 - 26 Novembre 2019

Gli esordienti A del Garden Rimini.

E’ iniziata nei migliori dei modi la stagione agonistica per i giovanissimi atleti della sezione nuoto del Garden, scesi in vasca sabato e domenica rispettivamente a Forlì con gli Esordienti A per le qualificazioni del Trofeo Esordienti Sprint e a Cervia con la categoria Esordienti B.



Tra i giovani della Polisportiva si sono messi in particolare evidenza gli Esordienti B seguiti dal tecnico Davide Delucca: Maria Vittoria Tomassini classe 2011 prima nei 25 stile libero e 2° nei 25 dorso, Filippo Valentino 2010 1°nei 25 rana, Ginevra Righetti 2011 3° nei 25 farfalla e 5° nei 25 dorso, Francesco Maria Luciani 2009 3° nei 25 farfalla e stile libero, Thomas Oldani 2010 2° nei 25 dorso e farfalla 5° nei 25 rana, Liam Casini 2010 3° nei 25 stile libero e 4° nei 25 dorso, Gabriel Cufi 4° nei 25 rana ed infine gran bella prestazione del neo acquisto Federico Ferraro 2010 1° nei 25 stile libero, rana e farfalla.



Belle prestazioni anche per gli atleti allenati da Angela Tartaglia della categoria Esordienti A dove l’eclettico Jin Yangkun classe 2008 è giunto secondo nei 25 farfalla, dorso, rana e stile libero evidenziando la sua capacità di esprimersi al alto livello in tutte le specialità. Da citare anche Giovanni Mainardi 2008 3° nei 25 farfalla, Lorenzo Leonardi 2007 6° nei 50 stile e 8° nei 50 dorso, Cristian Piccininni 2008 6° nei 50 stile libero e 7° nei 50 dorso, Maria Lorenzo Tomasini 2008 4° nei 50 rana e stile e Giovanni Renzi 9° nei 50 farfalla.

Accederanno alla finale del 22 dicembre i primi 18 classificati a livello regionale e la speranza di tutto lo staff tecnico dirigenziale della Pol Garden è quella di ben figurare anche in quella occasione.