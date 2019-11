Problemi al riscaldamento dell'asilo Girotondo di Rimini, lezioni riprese dopo lo stop

Attualità

Rimini

| 12:22 - 26 Novembre 2019

Interno di un asilo - foto di repertorio.

Sono riprese subito dopo il pronto intervento dei tecnici di Anthea - responsabili della manutenzione degli edifici scolastici del Comune di Rimini - le lezioni, temporaneamente interrotte per un problema tecnico all’impianto di riscaldamento , all’asilo Girotondo di Rimini (via Circonvallazione occidentale). Il servizio, visto il ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei tecnici di Anthea e dei Vigili del Fuoco, proseguirà regolarmente sia nella giornata odierna (compreso il servizio mensa e rispettando il normale orario didattico) che nei prossimi giorni. Nel fine settimana, approfittando della normale interruzione delle attività didattiche, saranno effettuate le valutazioni e programmati gli interventi necessari per garantire una soluzione in grado di dare una risposta strutturale ai problemi accorsi negli ultimi giorni.