Black Friday, luminarie accese e premiazione di Halloween a Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:35 - 26 Novembre 2019

Luminarie natalizie.

Venerdì 29 novembre accensione di tutte le luminarie all'Isola dei Platani di Bellaria Igea Marina. Nel centro commerciale naturale sarà in corso anche il Black Friday e si svolgerà la premiazione dell'evento Isola di Halloween 2019. A partire dalle 16, in concomitanza dell’accensione delle Luminarie Natalizie, verranno effettuate le premiazioni. L'associazione Isola dei Platani premierà direttamente la maschera più bella e i primi tre classificati che hanno ricevuto più like dalla data dell’Evento Isola di Halloween 2019 ad oggi. I vincitori saranno avvisati tramite Facebook. Nell'eventualità che non si presentasse uno dei vincitori a ritirare il proprio premio, passati 10 giorni, verrà assegnato alla maschera successiva con più like. L'associazione ringrazia gli associati e tutti coloro che hanno offerto i premi.