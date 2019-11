Attualità

| 10:26 - 26 Novembre 2019

Casa Macanno (foto da sito).



Nasce una nuova piattaforma per creare pari opportunità in materia di istruzione per tutti i bambini, con quattro opzioni linguistiche: italiano, turco, francese, inglese.

La promuove "Il Millepiedi" cooperativa sociale di Rimini come partner di un progetto europeo intitolato "Blue Special Education Platform" realizzato con organizzazioni provenienti dalla Turchia, dal Belgio e dall’Italia. La piattaforma virtuale potrà essere utilizzata per facilitare l'apprendimento sia scolastico che sociale di bambini con difficoltà.



Sarà presentata per la prima volta a Rimini giovedì 28 novembre dalle 17 alle 19 a Casa Macanno. L’incontro si rivolge a genitori, insegnanti, educatori. È gratuito e non è necessaria l’iscrizione.



La piattaforma si concentra sull'educazione delle persone svantaggiate e disabili e include molte applicazioni innovative; la possibilità di promuovere la cooperazione tra educatori a livello europeo con approcci innovativi e scambio di esperienze diverse; favorisce l’aumento delle competenze linguistiche e la riduzione delle disuguaglianze tra gruppi. In termini di contenuto il progetto coincide con gli obiettivi e le priorità specifici del programma Erasmus+ nel campo dell'istruzione e della formazione.



La piattaforma include il programma di educazione speciale preparato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Mone) e può essere utilizzata in 4 lingue. I bambini che necessitano di un'istruzione speciale hanno spesso una capacità di attenzione breve che ostacola la loro istruzione, possono essere maggiormente motivati con materiali educativi assistiti da computer, possono imparare giocando, accompagnando lo studio con canzoni, ripetendo filastrocche, rispondendo a domande.



Gli insegnanti verranno formati all'utilizzo della piattaforma per poi essere in grado di lavorare/giocare con i bambini a scuola, a casa o ovunque desiderino. Possono essere assegnati i compiti da svolgere in classe attraverso questo sistema. Anche i genitori potranno facilmente continuare il lavoro iniziato a scuola da casa, trovando le lezioni sempre in rete o assistendo alle lezioni da casa in caso di assenza.

Inoltre le lezioni e i compiti potranno essere personalizzati in base alle necessità di ogni bambino.