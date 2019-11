Eroina e armi modificate trovate in casa: donna 53enne di Saludecio arrestata

Cronaca

Ancona

| 10:06 - 26 Novembre 2019

Pistola e droga sequestrati dai Carabinieri.

Nel garage di Pesaro in disponibilità di una 55enne originaria di Forlì, residente a Saludecio, i Carabinieri hanno trovato una pistola e proiettili. Inoltre, nella sua automobile, c'era un ingente quantitativo di stupefacenti. La donna, che risulta nullafacente, è stata arrestata nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 25 novembre) dai Carabinieri di Cattolica: le ipotesi di reato sono la detenzione ai fini di spaccio di sostenza stupefacenti e detenzione illegale di armi modificate. I Carabinieri da tempo stavano monitorando i movimenti della 55enne, avendola notandola in un via vai tra il garage pesarese e l'abitazione di Saludecio, dove si trova il convivente, attualmente ai domiciliari nell'ambito di un'indagine per spaccio di eroina. L'hanno fermata in automobile e all'interno della vettura hanno trovato un ingente quantitativo di eroina. Dalle perquisizioni domiciliari non è spuntato altro stupefacente, ma una pistola calibro 7.65, con matricola abrasa, silenziatore e proiettili, nonché una penna pistola di fattura artigianale, monocolpo. Entrambe le armi erano nascoste nel garage. La 55enne, dopo l'arresto, è stata portata in carcere a Forlì.