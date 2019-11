Cambiamenti climatici, incontro con il WWF Rimini al circolo Milleluci

Attualità

Rimini

| 09:13 - 26 Novembre 2019

Temporale sulla spiaggia di Rimini.

Il WWF Rimini organizza un incontro per parlare dei cambiamenti climatici. L'appuntamento è al circolo Milleluci con un'apericena mercoledì 27 novembre dalle 18.30. Relatrice dell'incontro è Maria Teresa Pazzaglia. "Dall’inizio della rivoluzione industriale (fine 1700)" si legge nella presentazione dell'incontro "l’ uomo ha iniziato ad immettere in atmosfera sempre maggiori quantità di CO2, fino ad arrivare ad oggi a superare le 400 ppmv , contro le 280 iniziali. Ciò ha provocato un effetto serra, che ha dato inizio all’ aumento della temperatura globale e a forti cambiamenti climatici."

Questi i prossimi appuntamenti del WWF:

11 dicembre Loris Bagli Le orchidee spontanee della Provincia di Rimini.

18 dicembre Loris Bagli Paesaggio, Vegetazione e Flora dell’ Oasi WWF Ca’ Brigida di Verucchio. Le ricerche in atto

08 gennaio Antonio Brandi Funzioni e importanza del verde nelle aree urbane

22 gennaio Marco Magrini Sfatare le leggende sugli animali pericolosi: i serpenti

12 febbraio Maria Teresa Pazzaglia I rifiuti … da problema a risorsa

26 febbraio Antonio Brandi I funghi: buoni o cattivi, ma tutti essenziali per l’ambiente