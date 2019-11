La panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne arriva anche a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:47 - 26 Novembre 2019

Lo scoprimento della panchina rossa a San Marino.

Anche San Marino ha la sua panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L'inaugurazione non poteva che svolgersi domenica al parco Ausa, il luogo scelto per la collocazione, alla presenza delle massime cariche dello Stato. Ora sedersi sarà anche occasione di riflessione su un tema emergenziale che contraddistingue le cronache di molti Paesi, il più vicino proprio l'Italia. Il monumento civile vuole denunciare la ferita umana e sociale del femminicidio, degli abusi e dei maltrattamenti sulle bambine e sulle donne”.



L'evento conclude le iniziative promosse dal comitato nazionale sammarinese Fair Play iniziate il 16 novembre con la premiazione di tanti atleti e allenatori, i quali si sono distinti in gesti di gioco corretto, per proseguire con la tre giorni del "MOVE on Fair Play", che ha dato vita al gran galà concorso coreutico con premi importantissimi per i giovani partecipanti.



Tutti gli eventi si sono svolti grazie alla piena collaborazione delle segreterie di Stato, le giunte di Castello, la commissione Pari opportunità, l’autority Pari opportunità, la commissione nazionale Samm. per l’Unesco, il Soroptimist single club San Marino, la cooperativa Trasforma e centro del Riuso, la fondazione “C’entro anchi’io” e l’azienda ALL+ .