"Frode nei concorsi danza sportiva": otto indagati tra giudici federali, direttori di gara e istruttori Fids

Cronaca

Rimini

| 07:29 - 26 Novembre 2019

Un'indagine dei carabinieri del comando provinciale di Rimini ha portato alla luce una frode in competizioni sportive e in concorsi nel mondo della danza sportiva, per la quale risultano indagate otto persone tra giudici federali, direttori di gara e istruttori della Fids, la Federazione italiana danza sportiva.



I militari hanno eseguito sette misure coercitive e interdittive. Le persone coinvolte risiedono nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e Bari.



Per un istruttore di danza e due giudici federali Fids è stato applicato il divieto di esercitare professioni o rivestire incarichi all'interno di società sportive per 6 mesi. Un direttore di gara Fids e a tre istruttori di danza sono obbligati a presentarsi quotidiatamente alla Polizia Giudiziaria.

Dall'indagine è emerso un articolato sistema fraudolento, che aveva come referente un istruttore di danza tesserato Fids, che riceveva le segnalazioni sugli atleti da favorire nelle gare e le comunicava a giudici, direttori di gara o ad altre persone che avrebbero contattato le giurie. Denunciato anche un altissimo dirigente centrale della Fids per il reato di omessa denuncia e per la mancata segnalazione all’Autorità Giudiziaria degli illeciti sportivi.





Maggiori dettagli dopo la conferenza stampa