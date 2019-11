Salvini a Rimini: al Club Nautico il 'Capitano' ha apprezzato le sardine

Attualità

Rimini

| 20:52 - 25 Novembre 2019

Matteo Salvini all'inaugurazione della sede della Lega in via Bonsi.

Incontrati, domenica in mattinata, gli anziani riuniti al Palacongressi di Rimini per la kermesse 'Cosmosenior' e prima di inaugurare, nel pomeriggio, la sede della Lega nel comune romagnolo, per Matteo Salvini - a pranzo nella sede del Club Nautico cittadino - c'è stato il tempo dimangiare delle sardine. Che "ha apprezzato", garantisce il presidente dello stesso Club Nautico, senza "fare battute" sugli attivisti, le 'sardine' appunto, anche loro riuniti in piazza a Rimini in occasione della visita del segretario del Carroccio.

A raccontare l'aneddoto, ospite della trasmissione di RaiRadio1 'Un Giorno da Pecora', il presidente del club, Giovanni Frantolini. "Salvini - argomenta - ieri è venuto al nostro Club Nautico e noi gli abbiamo preparato del pesce azzurro, delle sardine, anzi delle sardone, il nostro piatto tradizionale". Nessun intento ironico, aggiunge Frantolini: "No, no, è il nostro piatto tipico. E glielo abbiamo cucinato come sappiamo fare noi: arrosto, impanate con un po' di pane, sale, pepe ed olio".

Gradite, a quanto pare, senza alcuna reazione particolare. "Le ha mangiate e non ha fatto battute a riguardo - conclude il presidente del Club Nautico riminese -: se ne è fatto un bel piatto accompagnandolo ad un vino bianco locale".