Cinghiali invadono la strada, 18enne in scooter finisce a terra. Coinvolta anche un'auto

San Giovanni in Marignano

| 20:41 - 25 Novembre 2019

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 17enne residente a Tavullia. Foto Ballante.

Cinghiali invadono la carreggiata stradale e provocano un doppio incidente che ha coinvolto un'automobile e uno scooter. E' quanto accaduto lunedì sera (25 novembre) intorno alle 20 sulla Strada Provinciale 58 a San Giovanni in Marignano. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 17enne residente a Tavullia. Il giovane è stato il primo a trovarsi la strada sbarrata da un cinghiale, non è riuscito a schivarlo ed è caduto sull'asfalto dopo l'impatto. Un secondo cinghiale è stato invece centrato da un'automobile. Un impatto violento che ha provocato la morte dell'animale. Il 18enne ferito, fortunatamente non in modo grave, è stato trasportato all'ospedale infermi di Rimini. Illeso l'automobilista. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Morciano di Romagna e il personale del 118, con ambulanza e automedica. Foto Ballante.