Calcio C, esonerato il tecnico del Modena Zironelli. Al suo posto Michele Magnani

Sport

Rimini

| 20:25 - 25 Novembre 2019



La sconfitta di Cesena è stata fatale al tecnuico del Modena Mauro Zironelli da tempo sulla graticola. La società gialloblu ha esonerato il tecnico che ringrazia per il lavoro fatto in questi mesi alla guida della squadra augurandogli le migliori fortune professionali. Il tecnico (20 punti in 16 partite, 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte), paga il rendimento altalenante della squadra e lo scorso feeling con la piazza.

La società ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Michele Mignani, classe 1972, nelle due ultime stagioni al Siena chiuse con la finale playoff dopo il secondo posto nel girone e col sesto posto e l'eliminazione al secondo turno preliminare dei playoff. Miganni sarà presenatto martedì nella sala stampa del Braglia.