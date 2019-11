Grande successo per la prima di ‘H[you]MAN – Il pensiero umano da Platone alle fake news’

Attualità

Montefiore Conca

| 20:17 - 25 Novembre 2019

Lo spettacolo H[you]MAN.

E’ stata la splendida cornice del Teatro Malatesta di Montefiore Conca, uno dei più belli e antichi Borghi d’Italia a fare da scenario alla prima, sabato 23 novembre, dell’Opera del regista riminese Joseph Nenci, H[you]MAN – Il pensiero umano da Platone alle fake news.





Un progetto ambizioso e avvincente che ha visto fondare insieme abilità e talenti di diverse Arti: la pittura di Laura Temellini, la scultura di Sisto Righi, la video arte astratta e concettuale di Joseph Nenci e la musica del giovane talento montefiorese Luca Fraternali sapientemente miscelate insieme dai racconti filosofici del Dr. Giulio Gallo.





“Che il concetto di "essenza umana" sia un'astrazione non v'è dubbio alcuno” afferma il regista Nenci, "e proprio su questo concetto abbiamo posto le basi del progetto. E dunque H[you]MAN cosa NON è stato? Non è stato uno "spettacolo" teatrale. Non è stata una "lezione" di filosofia. Non è stata una "mostra" collettiva. E' stata piuttosto l’occasione per lo spett-attore di assistere ad un vero e proprio incontro tra le Arti. Un momento di grande cultura artistica partecipata. Un viaggio onirico e psichedelico nel pensiero dell'uomo”.





“Se la cultura rappresenta il cibo per l'anima, lo spettacolo del regista Nenci è stato un vero banchetto al quale ci siamo abbondantemente saziati” afferma il Sindaco di Montefiore Conca, il Dr. Filippo Sica.





Ha Introdotto la serata il Presidente dell’Associazione culturale DARDO, il Dr. Valerio Savioli il quale afferma: "Una serata perfetta, all'insegna di un lavoro eccelso, che ha saputo fondere nel migliore dei modi filosofia, musica e arte. Per noi dell'Associazione Culturale DARDO, il discrimine fondamentale resta la qualità dello sforzo e l'attenzione per il sociale. Lo spettacolo infatti è stato l'occasione per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà di Montefiore. Fieri e grati di essere stati parte di tutto ciò."





Preziosa la collaborazione con il noto regista sammarinese Philippe Macina che ha coadiuvato Nenci nel coordinamento artistico e nella produzione.

L’ingresso è stato gratuito con contribuzione volontaria libera e tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza al Comune di Montefiore Conca per il sostegno di alcune famiglie in difficoltà, come sottolineato dal Dr. Savioli.





Spettacolo artistico prodotto da DARDO e TRASMETTO in collaborazione con la Casa D’Arte San Lorenzo – Piazzale Ceccarini, Riccione e la Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo. Media partners Riminiamo.