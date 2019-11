Volley C femminile, la Gut Chemical Bellaria si riscatta: successo per 3-1 sul Forlì

Sport

Bellaria Igea Marina

| 18:03 - 25 Novembre 2019

Successo per la squadra di Bellaria.

CF – La Gut Chemical Bellaria riprende il cammino: 3-1 a Forlì



Ritorno al successo per la Gut Chemical Bellaria che riscatta la débâcle di Ravenna battendo tra le mura amiche del PalaBim la Libertas Forlì per 3-1 seppur con qualche fatica di troppo. Il primo set inizia a ritmi abbastanza blandi con le due selezioni che si annullano a vicenda e con continui cambi palla: scambi brevi, servizio bellariese impreciso e difesa ospite non troppo efficiente; la trama si protrae fino agli ultimi momenti di set vinto 25-21 dalla Gut.

Anche il secondo set non si gioca a ritmi elevatissimi e le due squadre si equivalgono contendendosi ogni punto (scarto massimo di due punti per lunghi tratti): calano gli errori al servizio e migliora la ricezione la Gut ma di contro cala anche l’efficienza offensiva nonostante il cambio Morettini-Bucella. Ne approfitta Forlì, brava a restare sempre attaccata alla gara e a sfruttare al meglio la leggerezza con cui Bellaria affronta il finale di tempo: dal 21-19 locale si passa al 23-23 pari prima del 23-25 che rimette il match in parità.

Stavolta è Nanni a farsi sentire non contento di come la sua squadra ha gestito il set chiedendo alle sue ragazze una pronta reazione; le bellariesi approcciano il terzo tempo da grande squadra non dando scampo a una Forlì mai in gioco. Fortunati, oltre all’ottima prova a muro, incomincia a trovarsi a meraviglia con i suoi centrali che vanno ripetutamente a segno così come una rigenerata Bucella. Non è da meno inoltre l’ottimo lavoro di Diaz e Loffredo in ricezione e difesa senza dimenticare il buon apporto di Tosi Brandi quando chiamata in causa anche da seconda linea: 25-9 il risultato che riporta avanti la Gut.

Rischia il suicidio la squadra bellariese nel quarto set. Nella seconda metà di tempo, complice un Forlì mai domo, una brutta Gut dilapida l’enorme vantaggio accumulato regalando ai tifosi una vittoria con brivido. Con i colpi di Bucella e Albertini infatti le bellariesi si portano sul parziale di 17-8; Nanni da spazio alle ragazze in panchina (da segnalare l’esordio delle giovani Astolfi e D’Aloisio, centrale e libero) mentre le altre in campo spengono improvvisamente la luce dando il via alla bella reazione di Forlì per il 21-16. Il positivo ingresso di Morri come opposto e il ritrovato feeling tra Fortunati e i centrali rimette la gara sui giusti binari: nel finale di set Albertini si carica sulle spalle le sue compagne che con un rabbioso sprint chiudono sul 25-18.

“Vincere oggi era molto importante perché venivamo da una sconfitta che aveva minato qualche certezza dopo un periodo incoraggiante; inoltre era importnate arrivare allo stop del prossimo turno con una classifica che ci permetta di non perdere di vista il nostro obiettivo - speiga coach Nanni - Qualche aspetto negativo c’è stato, specie dal punto di vista psicologico mentre tatticamente abbiamo giocato una buona partita ritrovando fiducia in alcuni fondamentali che a Ravenna ci avevano penalizzato molto; inoltre in campo vedo sempre più feeling tra le ragazze e sono felice di aver potuto far esordire due giovanissime in serie C. Il campionato è lungo e da qui alla fine ci sarà spazio e bisogno di tutte”.

GUT CHEMICAL: Zammarchi 12, Tosi Brandi 9, Bucella 19, Albertini 16, Fortunati 7, Diaz 8, Loffredo (L1), Morettini, Astolfi, Morri 2, D’Aloisio (L2) NE Armellini. All. Nanni.

PARZIALI: 25-21, 23-25, 25-9, 25-18