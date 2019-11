Basket D, Dulca Angels cala il settebello: battuto lo Titan Jesi 80-44

Sport

Rimini

| 17:12 - 25 Novembre 2019

La squadra del Basket Sanatrcangelo.

Al ritorno tra le mure amiche la Dulca si impone per la settima volta su sette giornate e a farne le spese è la Titan Jesi (80-44). La squadra di coach Severini, nonostante il divario in classifica, è arrivata al Pala SGR con determinazione e umiltà mettendo in difficoltà i gialloblu nel primo quarto 11-17 ad un 1'30" alla prima sirena. Ma la reazione dei ragazzi di coach Badioli è arrivata puntuale concludendo il quarto sul 17-17.

Nel secondo quarto aumentato i giri del motore della Dulca e gli ospiti incominciano ad andare in difficoltà e alla pausa lunga il tabellone dice +14 con un ottimo impatto del classe 2002 Tamburini entrato con grande personalità e una super difesa.

Nel terzo quarto il divario aumenta ancora permettendo ai gialloblu di fare male in contropiede e di punire gli aiuti difensivi di Jesi. Nell'ultimo quarto spazio anche per l'altro classe 2002 Cantoni per continuare come da indole Angels valorizzare i propri ragazzi. La partita si conclude con il punteggio di 80-44 mentre il prossimo appuntamento per la Dulca è venerdì 6 dicembre in trasferta contro Basket Giovane Pesaro alle ore 21.30.



Tabellini

Santarcangelo: Frigoli 10, Gamberini 17, Chiari 9, Mussoni, Sacchetti 11, Vandi 8, Guziur 5, Mazza, Cantoni, Delvecchio 18, Tamburini 2. All. Badioli.

Jesi: Borocci 2, Pirani 23, Gennaretti 5, Salvatelli 1, Del Torto 2, Brunelli 2, Mariotti 4, Ambrosi 5, Trillini. All. Severini.

Parziali: 17-17, 38-24, 62-32, 80-44.

Usciti per 5 falli: nessuno

Arbitri: Mengucci e Gregori