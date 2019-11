Montescudo, incurante del divieto di avvicinamento, minaccia l’ex moglie: denunciato

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 16:43 - 25 Novembre 2019

Per l'uomo una nuova denuncia per stalking.

Incurante del divieto di avvicinamento si introduce nell’appartamento della ex moglie e la minaccia violentemente: nuovi guai per un 41enne di Montescudo. L’uomo era stato già ammonito per via dei suoi numerosi episodi di stalking nei confronti della ex, 35enne anche lei del posto, da qui segnalato alle forze dell’ordine che lo avevano sottoposto alla misura cautelare preventiva. Tuttavia, nella giornata di domenica, il 41enne si è recato nuovamente dalla donna che non ha esitato e ha chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari l’uomo ha tentato di nascondersi al piano superiore dell’abitazione, ma è stato rintracciato. Per lui è scattata la denuncia.