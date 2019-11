Misano lancia gli eventi di Natale, ecco tutti gli appuntamenti

Eventi

Misano Adriatico

| 16:25 - 25 Novembre 2019

Presepe Misano Adriatico.

Un mese di eventi con l’obiettivo di creare un nuovo prodotto studiato a misura di famiglie e bambini. Quest’anno si è deciso di puntare con forza anche al Natale creando una serie di appuntamenti che avranno il compito di coinvolgere la città, i residenti ma anche l’intero territorio che gravita intorno alla costa.

Si tratta di un percorso che, avviato quest’anno, segna l’inizio di una strategia che mira a far vivere la città non solo nel periodo tradizionale, cioè quello estivo, ma anche in un periodo, quello di Natale, che vuole far leva sul senso di comunità e appartenenza.



Nasce così da queste premesse una fitta rete di appuntamenti che coinvolgeranno la zona mare ma anche le singole frazioni, creando un evento diffuso che parte sabato 7 dicembre e termina per l’Epifania. Per le Festività Natalizie 2019 l’Amministrazione Comunale ha così creato un’offerta virtuosa facendo dialogare tutti gli attori, che fino ad oggi hanno singolarmente organizzato manifestazioni per i residenti, e coinvolgendo le diverse frazioni.



Il programma parte ufficialmente sabato 7 dicembre quando dalle 14,30 quando in piazza della Repubblica saranno allestiti il mercatino natalizio e lo spettacolo “La Regina dei Ghiacci”. Con l’arrivo della sera poi si accenderanno le luminarie nel centro città.

Piazza Repubblica sarà il cuore delle manifestazioni di tutto il periodo e ogni sabato fino al 21 dicembre, andranno in scena spettacoli legati al mondo dei piccoli.

Il Natale a Misano sarà anche un po’ di follia e così sabato 28 dicembre Babbo Natale e i suoi colleghi si metteranno alla prova con il Bagno di mare in piazzale Roma.

Gli eventi in centro culmineranno nella giornata del 6 gennaio con la Festa della Befana.



La novità di questa stagione è rappresentata dal Porto Village Christmas (ovviamente a Porto Verde) con i mercatini nelle domeniche di dicembre (1,8,15,22), la casa di Babbo Natale, giochi e allestimenti suggestivi a cura del Comitato Commercianti Portoverde.



Si rinnova anche la mostra dei Presepi Artistici, una eccellenza che Misano ha l’obiettivo di inserire nei tour della Romagna. Dai presepi meccanici in Via Boito a cura di Ferdinando Righetti e di Scacciano a cura di Valter Meluzzi, al presepe in piazza nella frazione Belvedere fino ad arrivare all’esposizione dei presepi artistici esposti nelle vetrine dei negozi e degli hotel di via della Repubblica e via dei Platani di Carla, Anna e Ivana Tacchi.



Incredibilmente ricco infine il Natale diffuso nelle diverse frazioni di Misano con oltre 30 eventi che animeranno il clima di festa in ogni parte della città.



IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTE LE INIZIATIVE



La piazza del Natale (7, 14, 21 e 28 Dicembre in Piazza della Repubblica)



Porto Village Christmas (1, 8, 15 e 22 dicembre in località Portoverde)



A spasso per i presepi (Esposizione di presepi artistici nel territorio di Misano)



Natale nelle frazioni (a cura dei Comitati cittadini di Misano)



Festa della Befana (6 gennaio in Piazza della Repubblica)



LA PIAZZA DEL NATALE



Piazza della Repubblica



Sabato 7 dicembre dalle ore 14,30

Accensione luminarie natalizie e spettacoli:

“La Regina dei Ghiacci” - Narrazione e Animazione

“La Gaiobanda” - Musica itinerante

Il Trono di Babbo Natale



Sabato 14 dicembre dalle ore 14,30

Mercatino natalizio e spettacoli con artisti di strada:

“Il Magico Bosco di Gan” - Narrazione e Animazione

“Magicherie” - Magia e clowneria

“I Signori della Neve” - Parata animata su trampoli

Il Trono di Babbo Natale



Sabato 21 dicembre dalle ore 14,30

Mercatino natalizio e spettacoli con artisti di strada:

“I nanetti furbetti” - animazione itinerante

“La Gaiobanda” - Musica itinerante

“The Pisis on the road” - Circo contemporaneo e tessuti aerei e giocoleria

Il Trono di Babbo Natale



Sabato 28 dicembre dalle ore 11,00

Bagno in mare con Babbo Natale

Piazzale Roma



Lunedì 6 gennaio dalle ore 14,30

Festa della Befana: distribuzione di regali

ai bambini di Misano, mercatino e spettacoli:

“Lemonuar in Magarìa” - fuoco e acrobatica aerea

“Roaring Emily Band” Marching band “Baracca dei Buffoni” - Animazioni itineranti su trampoliPanettone, vin brulè e tè caldoofferti dall’associazione AVIS di Misano



PORTO VILLAGE CHRISTMAS



Località Portoverde



Domenica 1, 8, 15, 22 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

Mercatino natalizio, animazione,

casa di Babbo Natale e Pony in piazza

(a cura del Comitato Commercianti Portoverde)



PRESEPI ARTISTICI A MISANO



Dall’1 dicembre al 20 gennaio

Presepe meccanico in via Boito

(a cura di Ferdinando Righetti)



Dal 24 dicembre al 6 gennaio

Presepe meccanico a Scacciano

(Locali ex scuola materna)

(a cura di Valter Meluzzi)



Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Esposizione di presepi artistici

nelle vetrine dei negozi di via della Repubblica

(a cura di Anna, Carla e Ivana Tacchi)



Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Presepe in Piazza De Chirico

Località Belvedere



NATALE NELLE FRAZIONI



MISANO BRASILE



Domenica 8 Dicembre

Accensione stella luminosa al parco del Sole



da Lunedì 9 Dicembre

I bambini potranno imbucare la letterina per Babbo Natale al Parco del Sole



Domenica 22 Dicembre dalle 15.00 alle 17.00

Il Natale dei bimbi, Festa con Babbo Natale



Martedì 24 Dicembre dalle 10.30 alle 12.30

Consegna dei panettoni agli ultraottantenni della frazione



VILLAGGIO ARGENTINA



Mercoledì 4 dicembre ore 19.00

Esibizione dei bimbi del corso di HIP-HOP

(Sala Polivalente)



Mercoledì 4 dicembre

Parco, addobbo Albero di Natale a cura dei bimbi della scuola materna



Giovedì 5 Dicembre

Addobbo Albero di Natale nel parco a cura dei bimbi della Scuola Materna



Dal 7 Dicembre al 5 Gennaio ore 21.00

Tombola Natalizia con serate speciali

Sabato 21dicembre ore 15.00

Tombola gratuita per bambini

(Sala Polivalente)



Lunedì 24 Dicembre dalle ore 14.00

Babbo Natale consegna i doni ai bimbi e ai Nonni della frazione



SCACCIANO



Dal 24 Dicembre dalle 15.00 alle 19.00

Presepe Meccanico

(Mercoledì 26 dicembre Castagne e Vin Brulè)

(Locali ex scuola materna)



Sabato 15 Dicembre

Pranzo degli ultraottantenni

(Centro di Quartiere)



Domenica 22 Dicembre dalle 14.30

Babbo Natale consegna i doni ai bimbi della della Frazione in Piazza Malatesta



Domenica 5 Gennaio ore 21.00

Aspettando la Befana

(Centro di Quartiere)



MISANO MONTE



Sabato 7 Dicembre ore 20.30

Pizzata Di Natale e accensione albero di Natale

(Tendone adiacente alla Chiesa di Misano Monte)



Martedì 24 Dicembre

Consegna dei panettoni ai Nonni della frazione



Martedì 24 Dicembre ore 15.00

Laboratori per bambini

(Tendone adiacente alla Chiesa di Misano Monte)



MISANO CELLA



Sabato 7 Dicembre ore 16.00

Accensione albero di Natale

(Centro di Quartiere)



Sabato 21 Dicembre

nel pomeriggio consegna dei panettoni ai Nonni della Frazione



Martedì 24 Dicembre ore 15.00

Festa con Babbo Natale e consegna dei doni ai Bimbi della Frazione

(Centro di quartiere)



Dal 21 al 29 Dicembre ore 21.00

Tombola Natalizia

(Centro di Quartiere)



SANTAMONICA



Domenica 8 Dicembre ore 16.00

Accensione Albero e decorazione con i lavoretti dei bimbi

(Piazza della Musica)



Martedì 24 Dicembre dalle 10.00 alle 12.00

Consegna dei Panettoni ai Nonni della frazione

Ore 16.00 Babbo Natale consegna i doni ai Bimbi della frazione

Ore 17.00 Ritrovo in Piazza della Musica e giro con il Trenino di Babbo Natale

Ore 21.30 Messa e processione fino alla Piazza della Musica. Al termine piccolo rinfresco



BELVEDERE



Martedì 24 Dicembre ore 21,30

Santa Messa in Piazza De Chirico

Al termine piccolo rinfresco per tutti i presenti