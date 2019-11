Rimini, in 14 alla guida incastrati dall'etilometro dei Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 16:10 - 25 Novembre 2019

controlli dei Carabinieri nel corso del fine settimana.

Week-end di controlli per i carabinieri della compagnia di Rimini che hanno effettualto 22 posti di controllo lungo le arterie stradali e nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione di massa, controllato 123 mezzi e identificato 188 persone: due persone sono finite in manette per furto e ben 14 sono state denunciate, tutte per guida in stato di ebbrezza. Ai conducenti risultati con tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l. è stata sospesa la patente, come prevede la sanzione amministrativa, da sei mesi a un anno. Altri 4 automobilisti controllati sono risultati con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: per loro è scattata una sanzione di importo da 527 euro a 2.108 euro oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.