Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia, le firme degli amministratori di Poggio Torriana

| 15:15 - 25 Novembre 2019

Le rappresentati di Cfu Italia e gli amministratori del Comune.

La fibromialgia è una sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all’apparato muscolo-scheletrico. Per tale ragione questa malattia, di cui si stima soffrano 2 milioni di persone in Italia, soprattutto di sesso femminile, è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare e non è inserita tra i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).

Tra i presenti, le rappresentati di Cfu Italia e gli amministratori che hanno sottoscritto per primi la petizione: il Sindaco Ronny Raggini e l’Assessore alle Pari Opportunità Francesca Macchitella.

Così commenta l'Assessore: "La sottoscrizione rappresenta un'azione concreta e positiva a favore di tante donne che soffrono di fibromialgia. Invito pertanto i miei concittadini a passare dall'Urp per prendere visione della petizione e sottoscriverla". La raccolta firme resterà aperta presso l'Urp comunale fino al 31 dicembre 2019.