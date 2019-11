A Riccione un nuovo campo da tennis: la Giunta Comunale dà l’ok per l' impianto di via Forlimpopoli

Attualità

| 13:54 - 25 Novembre 2019

L'area che interesserà il nuovo campo da tennis in via Forlimpopoli.

Un nuovo campo da tennis all’interno del Tennis Club Riccione di viale Forlimpopoli. Il progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, è stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale. L’investimento, interamente a carico del privato Tennis Club Riccione ASD, consiste nella realizzazione di un nuovo campo dalle dimensioni regolamentari di mt 34.00 per 15.00, inclusi gli spazi laterali, in sostituzione di un vecchio campo di beach volley dismesso e smantellato all’interno dell’impianto sportivo del Tennis Club Riccione.

L’intervento andrà a riqualificare e rivalutare la zona consentendo un maggiore e proficuo utilizzo con l’installazione di una apposita piastra per rispondere alle necessità degli utenti dell’impianto. Si tratta di un progetto accolto dall’Amministrazione Comunale per il carattere di pubblico interesse, sia dal punto di vista sportivo che turistico, oltre ad insistere su di un’area di proprietà pubblica del Comune di Riccione.