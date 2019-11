Rimini, Sant'Aquilina, progetti per la vivibilità e la sicurezza: se ne parla in un incontro pubblico

| 13:50 - 25 Novembre 2019

Nell'ambito di Sant'Aquilina Lab, il progetto di prossimità dedicato a Santa Aquilina promosso da Acli Rimini e Acli Arte e Spettacolo in collaborazione con le realtà sociali, artistiche e ricreative che operano nel territorio della frazione, martedì 26 novembre è in programma l'incontro pubblico "Sant'Aquilina: progetti per la vivibilità e la sicurezza". Appuntamento alle 20.45 nella sala parrocchiale (via Montechiaro 23) per approfondire il tema e parlare di lavori pubblici, videosorveglianza, illuminazione, risanamento dell'area cimiteriale e molto altro.

Intervengono Emma Petitti, assessora al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Gian Guido Nobili, responsabile area Sicurezza urbana Regione Emilia-Romagna, Jamil Sadegholvaad, assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Rimini, Andrea Rossi, comandante della Polizia municipale del Comune di Rimini.