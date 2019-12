Calcio Promozione: Pietracuta, Vis Misano e Torconca volano a suon di reti. I tabellini delle gare

Sport

Rimini

| 17:40 - 01 Dicembre 2019

Vis Misano protagonista sul campo del Bagnacavallo, pari per il Bellaria Igea Marina.

Torconca - Reno 3-1



TORCONCA: Hysa, Franca, Franciosi, Harrach, Musabelliu, TombarI; De Lilla (13' st Ortolani), Ferrani (14' st Mani), Pasolini, Casoli (44' st Picchi), Di Addario (40' st Zavatta).

In panchina: Mancini, Guenci, Cugnigni, Brighi.

All. Vergoni.

RENO: Casadei, Giorgini, Bottini, Focaccia, Baldi, Mingozzi; Scoglio, Francisconi; Bandini, Frati, Taddei.

In panchina: Lami, Melandri, Calderoni, Acquaviva, Zennaro, Buonavoglia, Fancello.

All. Ragazzini.



ARBITRO: Galletti di Bologna (Assistenti: Pascale di Bologna e Tumedei di Forlì).

RETI: 30' pt Scoglio, 18' st Casoli, 31' st e 45' st Pasolini.

NOTE: ammoniti Focaccia, Frati, Harrach, Franciosi, Mani.





Bagnacavallo - Vis Misano 0-5



BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi, Signani, Maccolini, Vincenzi (44’ pt Calderoni M.), Bucci, Ndiaye (28’ st Francesconi), Sall (1’ st Calderoni S.), Greco, Capirossi (38’ st Mazzanti Matteo), Marilungo (15’ st Piva).

In panchina: Tampieri, Domi, Mara, Giuliani.

All. Mazzanti Mario.

VIS MISANO: Sacchi, Borghini, Imola, Mercuri (32’ st Baravelli), Lepri, Sanchez, Muccioli (25’ st Laro), Antonietti, Benedetti (17’ st Urbinati M.), Serafini, Pari (20’ st Torreggiani).

In panchina: D'Orsi, Polini, Tonini, Urbinati F., Mussoni.

All. Bucci.



ARBITRO: Gheri di Bologna (Assistenti: Tola di Cesena e Hichri di Imola).

RETI: 7' pt Benedetti, 17' pt Mercuri, 33' pt Serafini, 25' st Muccioli, 40' st Antonietti.

NOTE: ammoniti Marendon, Bucci, Mercuri, Urbinati M.

CRONACA: grande vittoria del Vis Misano sul campo del Bagnacavallo. Al 7' Benedetti di testa apre le danze. Al 17' sugli sviluppi di un corner la palla attraversa tutta l'area, sul secondo palo Mercuri insacca in scivolata. Al 33' il tris del Vis Misano è di Serafini, che supera in uscita il portiere Marendon. Protesta il Bagnacavallo per un fuorigioco, per poi attaccare con decisione a inizio ripresa alla ricerca del gol della bandiera. Il Vis Misano però approfitta degli spazi per arrotondare il punteggio con Muccioli e Antonietti.





Sparta Castelbolognese - Bellaria Igea Marina 1-1



SPARTA CASTELBOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione, Vergani, Pirozzi, Bonetti, Piticchi; Bentini (32' st Dall'Oppio G.), Vespi (14' st Menicucci); Conti (44' st Placci), Mainetti, Dardi (27' st Labbaraa).

In panchina: Landi, Talenti, Nonni, Dall'Oppio A., Dattoma.

All. Mosconi.

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Pasolini (17' st Marchini), Galassi, Paganelli, Zanotti, Alvisi; Bellavista, Righini; Facondini (32' st Vivo), Zanni, Ceccarelli (1' st Caporali).

In panchina: Forastieri, Pruccoli, Fusi, Baldini, Aruci, Valentini.

All. Fusi.



ARBITRO: Casali di Cesena (Assistenti: Scafuri di Reggio E. e Zannoni di Cesena).

RETI: 14' pt Dardi, 45' st Zanni.

NOTE: ammoniti Piticchi, Bonetti, Dardi, Paganelli, Righini, Facondini.





Sampierana - Sant'Ermete 3-1



SAMPIERANA: Zollo, Rossi, Giovannetti, Canali (27' st Bravaccini), Braccini (28' st Collini), Quaranta, Salvi, Petrini, Lanzi, Pippi (33' st Battistini), Bini (27' st Iavarone).

In panchina: Margheriti, Venturi, Farfaneti

All. Madonia.

SANT'ERMETE: Rossi, Bonifazi, Castiglioni, Qatja. Tosi Brandi, Cupioli (5' st Gacovicaj), Genghini (40' st Zavattini), Ciccarelli (5' st Contarini), Molari (21' st Fuchi), Vukaj, Mancini.

In panchina: Vandi, De Paoli, Marcaccio, Bellanti, Galassi.

All. Pazzini.



ARBITRO: Hafidi di Ravenna (Assistenti: Masciello di Ravenna e Sartori di Lugo di Romagna).

RETI: 38' pt e 30' st Lanzi, 26' st rig. Vukaj, 33' st Giovannetti.

NOTE: espulsi Castiglioni e Battistini.

CRONACA: nel primo quarto d'ora i locali costruiscono tre palle gol, ma Rossi salva su Lanzi e Bini, mentre Salvi calcia fuori. Al 38' Bini serve Lanzi che supera Rossi di potenza. Il Sant'Ermete trova il pari al 71' su rigore fischiato per un fallo di mano di Braccini, decisione arbitrale che suscita le proteste dei locali. Vukaj trasforma, ma il pari dura solo quattro minuti. Al 75' Lanzi da dentro l'area mette in rete a mezz'altezza. Tre minuti dopo Giovannetti su punizione supera Rossi. La Sampierana porta a casa la vittoria e rende onore alla squadra avversaria che a fine partita lasciano lo spogliatoio puliti e in ordine.





Fosso Ghiaia - Pietracuta 0-3



FOSSO GHIAIA: Menghi, Bottini, Burioli, Giovanardi, Ceroni, Panzavolta; Gennari, Babbi; Venturi, Trovato, Sansavini.

In panchina: Placucci, Comandini, Garavini, Dell'Anno, Pirazzoli, Molducci, Fabbri, Bertilotti, Castellani.

All. Orioli.

PIETRACUTA: Leardini, Masini, Cesarini (82' Moretti), Golinucci (85' Fabbri Fe.), Lessi, Tomassini A., Mularoni, Fabbri Fr.; Fratti, Bruma (68' Tomassini F.R.,), Evaristi (88' Tadzhybayev).

In panchina: Balducci, Santi, Fabbri D., Satalino, Bargelli.

All. Fregnani.



ARBITRO: Farsi di Ferrara (Assistenti: Morabito e Sapio di Cesena).

RETI: 1' Bruma, 79' Mularoni, 81' Golinucci.

NOTE: espulso Gennari, ammoniti Golinucci, Fabbri Fr.

Qui la cronaca completa





Novafeltria - San Pietro in Vincoli 1-1



NOVAFELTRIA: Batani, Giovanetti (18' st Crociani A.), Gori P., Rinaldi (9' st Valentini), Radi; Narducci, Piva, Mahmutaj, Balducci; Di Filippo (32' st Bindi), Sartini E. (40' st Crociani M.).

In panchina: Cappella, Gori M., Romualdi, Sartini J., Kouassi.

All. Mugellesi.

SPIV: Laganga, Valbonesi, Gavelli, Della Pasqua, Casadio, Galassi, Casadei, Bergamaschi; Pezzi, Gjordumi, Marocchi (28' pt Rocchi).

In panchina: Bartolini, Montaletti, Zanzani, Rossi, Rocchi, Casanova, Stornaiuolo, Valgiusti, Treossi.

All. Vezzoli.



ARBITRO: Andreoli di Bologna (Assistenti: Santoni e Bertozzi di Cesena).

RETI: 6' pt Pezzi, 30' pt Balducci.

NOTE: espulso al 45' st Galassi, ammoniti Mahmutaj, Valentini, Narducci. Angoli 3-5, recupero 2'+6'.

Qui la cronaca completa



CLASSIFICA: Russi (30 punti), Pietracuta (29), Sparta Castelbolognese (26), Torconca e San Pietro in Vincoli (25); Vis Misano (24), Faenza (23), Cervia (22), Gatteo (21), Gambettola (17), Reno e Sampierana (16); Novafeltria, Bagnacavallo, Due Emme (14), Bellaria Igea Marina (13); Sant'Ermete (8), Fosso Ghiaia (6).