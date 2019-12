Calcio Promozione: Novafeltria, un punto casalingo con il San Pietro in Vincoli (1-1)

Sport

Novafeltria

| 17:23 - 01 Dicembre 2019

L'undici di partenza del Novafeltria.

Novafeltria - San Pietro in Vincoli 1-1



NOVAFELTRIA: Batani, Giovanetti (18' st Crociani A.), Gori P., Rinaldi (9' st Valentini), Radi; Narducci, Piva, Mahmutaj, Balducci; Di Filippo (32' st Bindi), Sartini E. (40' st Crociani M.).

In panchina: Cappella, Gori M., Romualdi, Sartini J., Kouassi.

All. Mugellesi.

SPIV: Laganga, Valbonesi, Gavelli, Della Pasqua, Casadio, Galassi, Casadei, Bergamaschi; Pezzi, Gjordumi, Marocchi (28' pt Rocchi).

In panchina: Bartolini, Montaletti, Zanzani, Rossi, Rocchi, Casanova, Stornaiuolo, Valgiusti, Treossi.

All. Vezzoli.



ARBITRO: Andreoli di Bologna (Assistenti: Santoni e Bertozzi di Cesena).

RETI: 6' pt Pezzi, 30' pt Balducci.

NOTE: espulso al 45' st Galassi, ammoniti Mahmutaj, Valentini, Narducci. Angoli 3-5, recupero 2'+6'.



SANTARCANGELO. Privo degli attaccanti Mezgour e Muratori, il Novafeltria raccoglie il secondo pareggio nelle ultime tre partite, al termine di novanta minuti decisi da un paio di episodi. Mugellesi schiera il 4-3-3 con Di Filippo e Sartini esterni del tridente, Balducci falso "nueve", ma partono meglio gli ospiti, che al 3' attaccano a destra con Marocchi: il cross rasoterra trova una deviazione sottoporta di Gjordumi che irrompe in corsa, ma la mira è clamorosamente a lato. Tre minuti dopo il San Pietro in Vincoli passa in vantaggio grazie a un clamoroso errore del portiere Batani: su retropassaggio di Giovanetti l'estremo difensore lascia inizialmente scorrere il pallone, poi scivola e se lo fa portare via in scivolata da Pezzi, che resiste a un tentativo di fallo di Batani per infilare a pochi centimetri dalla riga. Il Novafeltria subisce il colpo e solo al 27' prova a spaventare il portiere avversario, con una punizione mancina di Radi da lunga distanza che termina alta. Tre minuti dopo però, sempre sugli sviluppi di una punizione, arriva il pareggio in mischia di Balducci, che da pochi passi supera con freddezza di destro Laganga. Al 43' Batani è questa volta sicuro nell'intervento di piede, in uscita, ad anticipare Gjordumi. Nella ripresa al 56' Bergamaschi calcia una punizione velenosa dalla sinistra, la palla a effetto sfiora l'incrocio dei pali opposto. La migliore occasione per il Novafeltria arriva all'83' su calcio d'angolo battuto corto da Balducci: Alessio Crociani si libera e gira di destro, conclusione angolata, ma senza troppa potenza, con il portiere Laganga che si tuffa e mette in corner. Al 90' il San Pietro in Vincoli rimane in dieci, ma sfiora il colpaccio nel recupero: un rimpallo favorisce Casadei che serve in profondità Pezzi, Batani riscatta la papera del primo tempo respingendo miracolosamente, il tap-in di Bergamaschi termina a lato.