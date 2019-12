Calcio 1a Cat: super Tacchi blocca il Morciano, vince il Riccione (1-2). Athletic Poggio sconfitto dai Delfini

Sport

Rimini

| 18:21 - 01 Dicembre 2019

Una fase di gioco tra Morciano e Riccione.

Morciano - Riccione 1-2



MORCIANO: Marconi Eu., Puglisi, Baffoni, Grechi (11' st Radu), Tenti, Ingrosso, Molfetta (40' st Fraternali), Volponi (30' st Formica), Becchimanzi (9' st Berardi), Gravina, Longoni (9' st Dragoni).

In panchina: Petrucci, Marconi Ed., Bartolini, Ostolani.

All. Antonioli.

RICCIONE: Tacchi, Galesi, Gambuti, Olivieri, Berretta, Mancini, Gasperoni, Colonna (32' st Pellegrini Ma.), Amati (35' st Barbiani), Cardini, Amadei.

In panchina: Giorgini, Pellegrini Mi., Basile, Barbiani, Kone.

All. Berardi.



ARBITRO: Lizzambri di Rimini.

RETI: 37' pt Gasperoni, 24' st Amadei, 34' st aut. Galesi.

NOTE: ammoniti Berardi, Baffoni, Colonna, Tacchi, Mancini.

CRONACA: il Riccione al 37' si porta in vantaggio con Gasperoni che, servito da un rimpallo, supera da dentro l'area di rigore il portiere Marconi. Al 50' slalom di Gravina che entra in contatto con un difensore riccionese. L'arbitro fischia il rigore che Longoni si fa respingere da Tacchi. L'attaccante calcia alto sul tap-in. Al 67' Marconi è sorpreso dalla punizione di Amadei che firma il raddoppio ospite. Al 75' combinazione Dragoni-Ingrosso, con il secondo che fa velo per il 19 locale, steso da Tacchi per il secondo rigore di giornata. Gravina calcia forte, ma sulla traversa. Due minuti più tardi punizione insidiosa battuta da Dragoni che trova la deviazione di Galesi, battendo l’incolpevole Tacchi. All'87' Tacchi toglie dall'incrocio dei pali il tiro di Dragoni, mentre nel recupero clamoroso incrocio dei pali colto da Tenti.





Athletic Poggio - Delfini 0-1



AT.POGGIO: Sebastiani, Astolfi, Solazzo, Fontana, Campanelli (34'st De Paoli), Pagliarani, Bizzocchi (1'st Gambuti), Mariotti (18'st Pugliese), Della Marchina, Celli (28'st Santini), Neri

In panchina: Spadazzi, Fabbri P., Magnani, Casadei, Vincenzi

All. Fabbri A.

DELFINI: Rossi, Muccini, Rocchetti, Guidi, Casadei, Pirini, Urbinati, Ricci, Carlini, Pecci, Fabbri.

In panchina: Magnani, Pavani, Zavaglia, Peroni, Berluti, Piastra, Coccato, Lisi, Cappiello

All. Muratori.



ARBITRO: Conicella di Rimini.

RETI: 17' pt rig. Pirini.

NOTE: espulso Solazzo al 48'st, ammoniti Pecci, Astolfi, Celli.

CRONACA: nei primi dieci minuti di gioco l'Athletic arriva al tiro in tre occasioni con Della Marchina, Celli e Solazzo, ma senza creare concreti grattacapi a Rossi. Al 16' clamorosa occasione per Campanelli che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, si ritrova da solo davanti a Rossi calciando però tra i suoi guanti. Un minuto dopo Celli commette fallo in area. Rigore che Pirini trasforma.La gara poi prosegue nel segno dell'equilibrio, con poche occasioni da rete. Al 93' espulso il bernese Solazzo per proteste e due minuti più tardi i Delfini sfiorano il raddoppio, Piastra colpisce il palo.





Verucchio - Polisportiva Sala 2-1



VERUCCHIO: Palmieri, Zaghini, Campidelli, Tentoni, Giuliano, Pioli, Bianchini, Bonavitacola, Gori (Genghini 25’st), Michilli (D’Amuri 35’st), Colonna.

A disp: Rezzuti, Schipano, Valenti, Leardini, Fabbri, Muccioli, Russo. All. Nicolini.

POL. SALA: Pieri, Pagan (Bartolini 14’st), Valella, Fiaschini (Quarta 22’st), Aaron, Cialotti, Orlandi, Berardi (Marconi 25’st), Pagliarani (Salvadori 20’st), Milzoni (Stambazzi 12’st), Calandrini. A disp: Pollarini, Zoffoli, Gavagnin, Magnani. All: Bartolini.



ARBITRO: Angelini (Rimini).

RETI: 7’pt Gori (rig.), 35’st Salvadori, 42’st Pioli.

NOTE: ammoniti Milzon, Bernardi, Orlandi, Colonna, Zaghini, Tentoni, Giuliano, Genghini.

Qui la cronaca completa