Calcio 1a Cat: Verucchio, Pioli regala la vittoria contro la Polisportiva Sala (2-1)

Verucchio

| 18:21 - 01 Dicembre 2019

Un undici del Verucchio.

Verucchio - Polisportiva Sala 2-1



VERUCCHIO: Palmieri, Zaghini, Campidelli, Tentoni, Giuliano, Pioli, Bianchini, Bonavitacola, Gori (Genghini 25’st), Michilli (D’Amuri 35’st), Colonna.

A disp: Rezzuti, Schipano, Valenti, Leardini, Fabbri, Muccioli, Russo. All. Nicolini.

POL. SALA: Pieri, Pagan (Bartolini 14’st), Valella, Fiaschini (Quarta 22’st), Aaron, Cialotti, Orlandi, Berardi (Marconi 25’st), Pagliarani (Salvadori 20’st), Milzoni (Stambazzi 12’st), Calandrini. A disp: Pollarini, Zoffoli, Gavagnin, Magnani. All: Bartolini.



ARBITRO: Angelini (Rimini).

RETI: 7’pt Gori (rig.), 35’st Salvadori, 42’st Pioli.

NOTE: ammoniti Milzon, Bernardi, Orlandi, Colonna, Zaghini, Tentoni, Giuliano, Genghini.



VILLA VERUCCHIO. Tra Verucchio e Sala la spuntano i padroni di casa, che tornano alla vittoria che mancava da due giornate. Finisce 2-1 al termine dei 90 minuti di gioco e i rosanero partono subito aggressivi con Michilli che si mette in mostra al 3’, entra in area di rigore, viene atterrato, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Il rigore è nell’aria e viene assegnato al 7’ su azione di Bianchini, il quale dribbla due uomini in area e viene contrastato fallosamente: per l’arbitro è calcio di rigore per il Verucchio. Dagli undici metri si presenta Gori che è freddo a spiazzare il portiere alla sua destra: 1-0. Al 12’ Bonavitacola serve Michilli davanti al portiere, ma l’esterno rosanero pecca di altruismo e, anziché tirare, appoggia a Bianchini che conclude sul fundo . Sul finale di primo tempo ancora Bianchini protagonista che inventa per Colonna, ma il tiro del terzino viene respinto da Pieri. La prima frazione termina sul risultato di 1-0. La ripresa si apre con la conclusione di Calandrini al 3’ che sibila a lato del palo; mentre al 35’ gli ospiti agguantano il pareggio grazie ad un assolo di Salvadori che penetra Palmieri con un forte tiro rasoterra. I rosanero cercano, però, la vittoria e alzano il pressing trovando la rete del definitivo 2-1 al 42’: punizione di Campidelli che piove sulla testa di Pioli il quale è agile ad incornare e indirizzare la sfera nel sette, dove Pieri non può arrivare.



a cura di ufficio stampa Verucchio Calcio