Calcio Eccellenza: pesante rovescio casalingo per il Tropical Coriano con il Sant'Agostino (0-4)

Tropical Coriano - S.Agostino 0-4



TROPICAL C: De Angelis, Battistini, Giardi (64' Babboni), Ricci (75' Perazzini), Conti, Vitaioli; Stanco, Pasini (46' Scognamiglio), Montebelli, Palazzi (82' Betti); Ghamdaoui.

In panchina: Romani, Zanni, Cappelli, Mini, Sartini.

All. Zagnoli.

S.AGOSTINO: Costantino, Vinci, Pallara, Molossi, Ferioli (55' Bianchini), Iazzetta; Mazzoni (26' Artioli), Soverini; Berto (86' Govoni T.), Pagani, Raspadori (72' Cerresi).

In panchina: Balboni, Bozzato, Govoni M., Savino.

All. Rambaldi.



ARBITRO: Sintoni di Faenza (Assistenti: Xhafa di Ravenna e Hounga di Cesena).

RETI: 5' Pallara, 37' Soverini, 66' e 85' Pagani.

NOTE: espulso al 23' Pallara, ammoniti Montebelli, Giardi, Palazzi, Conti, Berto.



CORIANO. Pesante sconfitta casalinga per il Tropical Coriano, superato 4-0 dal Sant'Agostino, rimasto in dieci per più di un'ora di gioco. Partita sbloccata al 5' grazie al piatto mancino di Pallara al volo sul cross tagliato di Iazzetta. Il Tropical all'11' reagisce con un tiro dai 25 metri di Stanco che termina di poco fuori. Due minuti dopo è decisivo il portiere Costantino, che respinge la conclusione ravvicinata di Montebelli. Quando al 23' Pallara viene espulso per proteste, ma l'inferiorità numerica non spaventa i ferraresi, che raddoppiano al 37' con una splendida conclusione dai 30 metri di Soverini che infila l'incrocio dei pali. Nella ripresa il Sant'Agostino trova il tris al 66' grazie a un'azione personale di Berto, che affonda sulla destra e serve al centro il tocco di piatto di Pagani. Ancora la coppia protagonista all'85'. con il cross da sinistra da Berto e la girata mancina di Pagani che firma la doppietta personale.