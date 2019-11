Volley B2 femminile, per l'Emanuel Riviera Volley colpaccio da tre punti a Porto San Giorgio

Sport

Rimini

| 12:13 - 25 Novembre 2019

L'Emanuel Riviera Volley (foto FB del club).



Pur con Leonardi a mezzo servizio per un problema fisico, l’Emanuel Riviera Rimini centra una preziosa vittoria per 3-0 sul campo di Porto San Giorgio che era ancora inviolato. Una partita combattuta in tutti e tre i set vinti dalla romagnole che hanno saputo mantenere nervi saldi e concentrazione. Protagoniste le bocche da fuoco Rubini e Balducci, rispettivamente con 21 e 22 punti.

La squadra ospite spinge da subito e, come in tutti e tre i set, mette in cascina un buon vantaggio. Rimini esprime, soprattutto nel primo set, potenza e precisione di fronte a cui l’avversario pare non avere rimedi. Porto San Giorgio resiste e lotta e chiude il primo parziale con un onorevole 21-25.

Nonostante l’inizio difficile, musica diversa nel secondo set in cui le rossoblu, meglio messe in ricezione e trascinate a una Benazzi dal braccio torrido, mettono ripetutamente in difficoltà le romagnole. Si arriva in prossimità del traguardo con la De Mitri in vantaggio ma è a questo punto la maggiore esperienza dell’Emanuel ad avere la meglio (22-25).

Terzo set che si apre con uno 0-5 che fa pensare ad un crollo della De Mitri , che invece tira fuori l’orgoglio e la capacità di lottare su ogni pallone, supportata da un grande pubblico .Ne esce fuori un nuovo corpo a corpo, con la squadra ospite riesce ad avere la meglio nel finale di set.



Il tabellino

PORTO SAN GIORGIO: Benazzi 16, Di Marino 7, Beretti 6, Tiberi 6, Gulino 1, Nardi 1, Ragni 2, Cappelletti, Valessi, Di Clemente (libero 1), Conforti (libero 2). N.e. Caruso. All.: Capriotti.

EMANUEL RIMINI: Balducci 22, Leonardi, Rubini 21, Ricci 2, Orsi 3, Catalano 2, Semprini 3, Fiscaletti 5, Benvenuti, Morolli (libero 1), Jelenkovich (libero 2). N.e. Emilio, Ariano. All.: Caliendo.

ARBITRI: Arbitri Santoniccolo Marianna e Vieri santin di Pesaro PARZIALI :21-25, 22-25, 22-25.

NOTE : Battute vincenti: Porto San Giorgio 3, Rimini 7. Battute sbagliate: Porto San Giorgio 8, Rimini 13. Muri: Porto San Giorgio 6, Rimini 7. Errori: Porto San Giorgio 21, Rimini 24.