Cronaca

Riccione

| 12:08 - 25 Novembre 2019

Polizia Locale in via Torino.

Incidente stradale lunedì mattina in via Torino a Riccione. Per cause ancora al vaglio un'auto ha perso il controllo cappottandosi di lato e urtando anche un'auto parcheggiata. Sul posto personale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. La circolazione a senso unico alternato sulla strada per circa un'ora. Non ci sarebbero, fortunatamente, feriti gravi.