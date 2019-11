Sviluppo delle aree interne a San Leo una conferenza pubblica su strategie e politiche

Attualità

San Leo

| 11:53 - 25 Novembre 2019

Fortezza di San Leo.

Il Comune di San Leo, in qualità di project partner, nell’ambito del Programma Interreg Italia – Croazia 2014/2020 insieme ad altri 8 partner italiani e croati, è beneficiario del progetto “MADE IN-LAND”, - MAnagement and DEvelopment of INLANDs” di fondi UE per la valorizzazione delle aree interne. È quindi destinatario di un’importante assegnazione che sarà investita nei prossimi 3 anni per valorizzare e promuovere le sue risorse storiche e culturali, in un’ottica di opportunità per l’intera Valmarecchia e il Montefeltro.

Questo risultato si iscrive nell’impegno lungo di anni del Comune per valorizzare il proprio territorio ricco di beni culturali e aprire, anche attraverso moderne tecnologie, nuove prospettive per San Leo quale meta turistica culturale.

Per questi motivi il Comune di San Leo promuove la conferenza dal titolo: “Strategie e politiche per lo sviluppo delle aree interne”

martedì 10 dicembre presso il Palazzo Mediceo dalle ore 9.30 alle 13.00. Moderatore: Patrizio Roversi