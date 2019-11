Basket in carrozzina B, hurrà NTS Riviera: battuto l'HP Uicep Torino 54-47

Sport

Rimini

| 11:43 - 25 Novembre 2019

Primo successo per NTS Riviera.



Forza di volontà, determinazione, tecnica e canestri ben ripartiti su sette giocatori sono la sapiente miscela esplosiva che ha portato alla vittoria la NTS Riviera Basket sull’HP Uicep Torino (54-47). Festa grande, gioia infinita dopo una lunga attesa, sfociata in un successo arrivato nel migliore dei modi, tutto cuore e polmoni nell'overtime, dove solo chi è disposto a non mollare fino all'ultimo secondo porta a casa il bottino pieno.

Ora attenzione rivolta al prossimo turno, ancora una volta alla palestra Carim: 1 dicembre ore 15:00 contro I Bradipi circolo Dozza di Bologna che a causa degli impegni nazionali di alcuni giocatori hanno stravolto il calendario del girone e NTS Riviera Basket disputerà tre turni consecutivi in casa. Un'ottima condizione per tentare subito il bis.

NTS RIVIERA: Loperfido 18; Bonato 2; Acquarelli 5; Ubaldi 4; Martinini 12; Storoni 4; Gardini 9, Rodriguez, Rossi, Adil, Di Pietro. All. Loperfido

PARZIALI: 11-11 / 13-12 / 8-11 / 10-8 / 12-5