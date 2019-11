Marignanese calcio giovanile, successo nel derby per i giovanissimi contro Coriano

Sport

San Giovanni in Marignano

| 09:37 - 25 Novembre 2019

I Giovanissimi 2006 di Ballarini.

Nel weekend che ha visto la prima squadra salire in vetta al girone di Eccellenza sono state ben sei le squadre del settore giovanile in campo nei rispettivi campionati.



Sabato pomeriggio sconfitta amara per la Juniores che è stata superata in casa 3-1 dal Forlimpopoli in un match ben giocato ma poco fortunato; per i ragazzi di Girolomoni nel prossimo turno l’importante sfida con il Bellaria.



Bellissimo successo esterno invece per gli Giovanissimi 2006 che sono usciti vincenti dal derby con il Coriano con un rotondo 3-0 firmato dalla splendida tripletta di Tirincanti; la band di mister Ballarini vola così al secondo posto in classifica.



Soddisfazione anche dall’altra squadra Giovanissimi che ha superato 1-0 il Coriano nel match casalingo di sabato pomeriggio: per i 2005 gialloblù rete decisiva di Napolitano.



Domenica mattina ko casalingo per gli Allievi superati 5-1 da un ottimo Junior del Conca (a segno Gili per i ragazzi di Bacchini).



Sempre domenica mattina bellissime partite per i Pulcini 2009 che hanno ospitato al Vanni gli amici dello Junior del Conca con la consueta formula fair play dei 3 tempi e per gli Esordienti 2008 impegnati a San Lorenzo in una gara dalle tante emozioni in cui sono andati a segno Deronjic e Bellucci.