Sant'Agata Feltria, tante Barbie con abiti fatti a mano nel Paese del Natale

Sant' Agata Feltria

| 09:32 - 25 Novembre 2019

Una parte della mostra delle Barbie.

Durante "Il Paese del Natale" spazio anche alla bambola più famosa del mondo: uno spazio interamente dedicato alle "Barbie".

Con talento e pazienza Lucia Giuliani, nel corso di un decennio, ha confezionato l'abbigliamento e le acconciature della famosa bambola, seguendo una sua personale idea e design. Ogni particolare ed ogni dettaglio sono frutto di un lavoro attento, minuzioso e totalmente manuale. La mostra è esposta all'interno di Palazzo Farini in via Angelo Battelli.

Ogni anno Lucia crea nuove "barbie", ed aggiunge tasselli alla sua collezione.

Per l'occasione, nello stesso palazzo storico, Lucia ha allestito un presepe di notevole valore interamente fatto a mano.

"Quest'anno Il Paese del Natale è all'insegna delle novità, a partire dal presepe vivente, che prenderà vita nella via che conduce a Rocca Fregoso, passando per il percorso di presepi e diorami, distribuiti per tutto il paese, fino ad arrivare alla discesa dell'angelo" afferma il vice-presidente Pro-Loco Emanuel Peruzzi "ricordiamo che la manifestazione si svolgerà anche l'1, 8 e 15 dicembre".