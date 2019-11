VIDEO Novafeltria: tra amici e risate il pranzo sociale della Valmaracing. Ospite il comico Bicio

Sport

08:38 - 25 Novembre 2019

Domenica 24 novembre, per il quinto anno consecutivo, i cicloamatori della Valmaracing di Novafeltria si sono dati appuntamento per il pranzo sociale di fine anno. Il ristorante "Il parco" di Novafeltria ha ospitato l'atteso momento conviviale, occasione per tracciare un bilancio, per anticipare quelle che saranno le sfide nelle quali il team sarà impegnato nel 2020, ma soprattutto per divertirsi: il primo, importante obiettivo del sodalizio novafeltriese nato nel novembre 2014 per riunire persone giovani e meno giovani che condividano la passione per il ciclismo. E in tema di divertimento, ad animare il pranzo ci ha pensato il comico Bicio, l'antidepressivo naturale, con le sue irresistibili barzellette. La Valmaracing ha inoltre svelato le nuove divise rosse, con inserti bianco-neri. Soddisfatto il presidente Davide Soli che in merito alla stagione agonistica ha evidenziato: "E' stata una stagione ottima dal punto di vista dei risultati. Su strada abbiamo vinto il campionato italiano Acsi, due Romagna Challenge e due Marche Marathon di categoria. Per il 2020 l'obiettivo è replicare gli stessi appuntamenti e cercare di bissare, anzi triplicare le vittorie, perché si tratterebbe delle terze vittorie consecutive nelle diverse categorie". Per la categoria mountain bike, la Valmaracing sta pianificando la partecipazione a una gara in montagna, ma soprattutto è arrivata un'importante ufficialità. Per il 2020 infatti è stata confermata, a Novafeltria, la tappa di inizio settembre dell'Adriaticoast, che quest'anno ha registrato un alto numero di partecipanti, circa 500: un evento in costante crescita, come la passione per il ciclismo.