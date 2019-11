Investe una donna ma ha fretta, si scusa e lascia il luogo dell'incidente

Cronaca

Rimini

| 09:40 - 25 Novembre 2019

Scooter la investe sulle strisce, si scusa e scappa via. I fatti sono accaduti sabato mattina, a segnalarlo un lettore di altarimini.it. La sua compagna si trovava a Rivazzurra e stava portando a spasso il cane. Stava attraversando la strada quando due scooter hanno superato da sinistra la breve fila di auto che si era creata per farla passare. Uno scooter l'ha evitata, l'altro l'ha preso in pieno assieme al cane. Sono finiti a terra sia lei che il ragazzo sul motorino. Il giovane si è scusato dicendo di non averla vista ed è poi andato via affermando di dover andare a scuola al liceo scientifico del Karis. La donna, sotto choch, non è riuscita a prendere nemmeno la targa del motorino. La donna è stata poi soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Frattura al cocige, prognosi 25 giorni. Illeso il cane. Il compagno della donna ferita si rivolgerà alla Polizia Locale per rintracciare il ragazzo.



Ecco il suo messaggio:



"Sabato mattina intorno alle sette esce di casa con uno dei nostri cani per la solita passeggiata tra le vie di Rivazzura. Intorno alle 07:45/50 attraversando le strisce pedonali su Viale Regina Margherita all'altezza di Viale delle Colonie viene investita, presa in pieno da uno scooter. Si accinge ad attraversare sul pedonale due scoooter anche loro con direzione Rimini, superavano la colonna ferma alle strisce pedonali, andando a invandere la corsia opposta, il primo scooter riesce a evitarla ma il secondo la prende in pieno, sia lei che il nostro cane, viene sbalzata in avanti, cadendo a terra, stessa sorte per scooter e suo guidatore. Il ragazzo dell'apparente età di 16/17 anni subito dopo aver rimosso il mezzo, guarda la mia compagna e si rivolge dicendo: "scusa, non ti ho vista, sono in ritardo per andare a scuola, vado allo scientifico qua in fondo sul lungomare al Karis" detto questo, prende e praticamente scappa via senza dare le sue generalità, tra l'altro richieste dalla mia compagna, che in parte sotto shock e con l'agitazione del momento non riesce a prendere il numero di targa del mezzo, cosa che purtroppo non riescono a fare neanchè le persone presenti.

Sappiamo solo che frequenta l'istituto scientifico della Fondazione Karis, uno scooter nero o blu scuro con danni da caduta, sul posto erano presenti parti di plastica arancioni, crediamo dalle frecce, fisicamente alto e magro.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale per i rilevamenti del caso, gli stessi, in seguito dovrebbero essere andati all'istituto. Il 118 ha poi portato la vittima dell'investimento all'Ospedale Infermi, dove tra dolori vari, ecchimosi su varie parti del corpo, tutte dimostrabili con foto, le sono stati diagnosticati 25 giorni di prognosi per una frattura al coccige, il cane non ha riportato danni se non due strisciate sul pelo dovute crediamo al contatto con il pneumatico."