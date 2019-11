Perticara, no alla violenza contro le donne, incontro e performance al museo Sulphur

Attualità

Perticara

| 07:51 - 25 Novembre 2019

La relatrice e gli ospiti istituzionali al convegno.

In tanti al Museo Sulphur di Perticara per dire No alla violenza contro le donne. L'incontro si è tenuto domenica 24 novembre ed è stato organizzato dalla Pro Loco di Perticara, lo staff del Museo e l'amministrazione comunale di Novafeltria. Una conferenza-dibattito con la dottoressa Simonetta Molinaro esperta in criminologia forense. Al termine dell'incontro la performance artistica di danza a cura delle ragazze di "Asd Container" e della maestra Ludovica Amati.



A fare gli onori di casa il Presidente della Proloco Cesare Bianchi, alla presenza del Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, del vice sindaco Elena Vannoni e di tutto lo staff del Museo Sulphur.