A Rimini piazza gremita di sardine anti Salvini: cori con Bella Ciao e Romagna Mia

| 19:59 - 24 Novembre 2019

È una piazza stracolma di 'sardine' quella di Rimini. I manifestanti, circa 7mila secondo le stime, hanno occupato non solo la Vecchia Pescheria, come era da programma del flashmob, ma anche la prospiciente piazza Cavour. Tra i riminesi c'è chi ricorda una piazza così piena solo per i funerali di Federico Fellini. I manifestanti - famiglie, ragazzi, anziani - hanno cantato 'Bella ciao' e 'Romagna mia' e fatto girare per la piazza una sardina gigante blu con su scritto 'La Romagna è questa'. Tra i cartelli capeggiano le scritte: 'Salvini per te solo margarina nella piadina' e 'Più sardine, meno capitoni'. La piazza è stata presidiata dalle forze dell'ordine. POL:Sardine, fissate 30 piazze, se ne aggiungeranno altre





Sardine, fissate 30 piazze, se ne aggiungeranno altre

". Così Mattia Santori, sardina bolognese a Rimini per il flashmob. "". "- aggiunge -".