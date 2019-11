Rimini Calcio, il tecnico Colella: 'Primo tempo meglio del secondo in cui abbiamo fatto molto poco'

Sport

Rimini

| 19:42 - 24 Novembre 2019

Giovanni Colella nella sala stampa dello stadio Euganeo di Padova.

Si aggrava la posizione di classifica del Rimini ora al penultimo posto a pari punti (12) con l’Imolese che ha strappato un punto d'oro a Piacenza. Nel dopo partita il tecnico Giovanni Colella, al debutto sulla panchina biancorossa, commenta: “La sensazione è che siamo ancora indietro, ma è normale. Qualcosa abbiamo fatto benino, qualcosa bene, altro, come in occasione del gol, male – spiega il tecnico - . Primo tempo meglio, abbiamo giocato con grande aggressività e provato a concludere in porta. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto poco, non dal punto di vista dell’atteggiamento ma da quello tattico. Teniamoci quel che di positivo siamo riusciti a fare, cerchiamo di migliorare quello che non va e guardiamo avanti. Qualche idea in più sulla squadra me la sono fatta anche io, ho più elementi di valutazione per intervenire”.

Lunedì nel posticipo del Romeo Neri il derby col Ravenna da non fallire.