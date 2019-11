Cronaca

| 19:06 - 24 Novembre 2019

Alle 16.30 di oggi (domenica 24 novembre) si è verificato un incidente in via Orsoleto, all'altezza del civico 152, a Viserba Monte. Un 21enne ha perso il controllo della sua automobile, per cause in corso di accertamento, e ha sbattuto contro un palo della segnaletica stradale. Il giovane, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Infermi di Rimini. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia Municipale.