Meteo: ancora variabilità sul riminese, ma temperature ancora lontane da valori invernali

Attualità

Rimini

| 18:38 - 24 Novembre 2019

Nubi in formazione su Bellaria Igea Marina (Foto staff Centro Meteo Emilia Romagna)..

Piogge, venti deboli, temperature massime superiori ai 10°. Il copione meteorologico non cambia sul riminese per l'inizio della prossima settimana, con pochi scorci di sereno: cieli poco nuvolosi nel pomeriggio e sera di lunedì 25 novembre, altrimenti coperti o nuvolosi. Il tempo potrebbe migliorare nella seconda parte della settimana.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 24/11/19 ore 16:30





Lunedì 25 Novembre





Martedì 26 Novembre



Mercoledì 27 Novembre



Da molto nuvoloso in mattinata a poco nuvoloso nelle ore pomeridiane-serali.possibili piovaschi o brevi rovesci più probabili a ridosso dei rilievi tra notte e prima mattinata. In seguito assenti su tutto il territorio provinciale.in lieve calo nei valori minimi, comprese tra +11°C e +16°C.deboli/moderati dai quadranti settentrionali.mosso con moto ondoso in attenuazione in serata.alta.Da nuvoloso a coperto.assenti.in diminuzione nei valori minimi, in aumento nei massimi, comprese tra +9°C e +14°C.deboli di direzione variabile.poco mosso.alta.molto nuvoloso o coperto.assenti in mattinata, probabile aumento dell’instabilità tra pomeriggio e serata con piogge deboli/moderate ad interessare gran parte del territorio provinciale.in diminuzione nei valori minimi, in aumento nei massimi, comprese tra +8°C e +14°C.deboli/moderati dai quadranti meridionali.da poco mosso a mosso.medio-alta.proseguimento di settimana all’insegna di maggior stabilità sulla provincia di Rimini. Non si segnalano episodi instabili almeno fino a Sabato 30 Novembre.Temperature senza variazioni di rilievo.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook