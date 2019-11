Calcio D, la Sammaurese riacciuffata nel recupero dal Lentigione: 1-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:15 - 24 Novembre 2019

La squadra della Sammaurese.

Una Sammaurese stoica e lottatrice impatta in casa con il Lentigione 1-1 e tiene aperta la striscia di risultati utili. Una partita in cui gli ospiti hanno centrato quattro legni e sbagliato un rigore, ma la squadra di Protti ha saputo reggere l'urto e nel recupero hanno trovato il pareggio con il preciso Costantini.

La prima vera occasione è per Ferri al 20' che, sugli sviluppi di un corner, centra la traversa. Al minuto 32 altro pericolo per la Sammaurese. Questa volta il palo, colpito da Scalini su punizione, salva Grasso. La Sammaurese risponde con l'azione personale di Camara, il suo tiro finisce a lato di poco. Terzo legno per il Lentigione su tiro cross di Piccinini. Al 42' fallo di mano in area di Lisi e rigore per gli avversari. Bernasconi si presenta sul dischetto, ma Grasso è bravissimo nel neutralizzare.

In avvio di ripresa ancora la traversa ferma il Lentigione. Al 56' gli ospiti sfondano: tiro da fuori area di Piccinini che piega le mani a Grasso. I giallorossi si cacciano all'inseguimento. Al 73' doppia occasione con Solla e Costantini, Rossi salva il risultato. Assalti finali di Pieri e compagni, il colpo di coda sembra un miraggio. Al 92' però la magia di Costantini su punizione fa esplodere di gioia il Macrelli.



Sammaurese - Lentigione 1-1



Sammaurese: Grasso (61' Ramenghi), Merciari, Mingucci (71' Deniku), Brighi, Santoni, Lombardi, Lisi (61' Costantini), Scarponi, Pieri, Solla, Camara A disp.: Ramenghi, Mingucci, Mazzotti, Rosti, Lombardi, Camara, Diop, Noschese. All.: Protti.

Lentigione: Rossi, Palmiero, Marconi, Scalini, Dall'Osso, Zagnoni, Piccinini, Tamagnini, Ferri (30' Zaccariello), Bernasconi, Barranca A disp: Cheli, Maffezzoli, Castelluzzo, Kane, Parisi, Bouhali, Falanelli, Sanat. All. Notari.

Reti: 56' Piccinini, 92' Costantini