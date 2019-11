Calcio D, il Cattolica SM deve accontentarsi del pareggio con la Jesina: 1-1

Sport

Cattolica

| 17:00 - 24 Novembre 2019

Rizzitelli ha segnato la rete del Cattolica.

La sfida del calbi tra due squadre assetate di punti finisce in parita: 1-1. Jesina in vantaggio dopo due minuti sul rocambolesco rimpallo che premia Pigozzi, i locali impattano all’11’ con Rizzitelli. Poi Jesina in sofferenza, nella ripresa Boccanera fra i pali salva il risultato su Rizzitelli e Gaiola.



Cattolica S.M.- Jesina 1-1

Cattolica S.M. (3-4-1-2): Aglietti; Maggioli (19’ pt Guglielmi), Guarino, Som; Barellini, Gaiola, Pasquini (31’ st Stallone), Fabbri; Merlonghi (44’ st Croci); Cisse (21’ st Battistini), Fabbri (43’ st Bernardi). All. Cascione

A disp. Benedettini, Cannoni, Gabrielli, Gasperoni.

Jesina (5-3-2): Boccanera; Garbuglia (11’ st Barchiesi), De Lucia, Marini, Maggioli (42’ st Mataloni), Ciurlanti (28’ st Sapucci); Nacciarriti, Perna, Pigozzi (28’ st Tomassini); Cruz Pereira, Villanova (35’ st Ballardini). All. Trillini

A disp. Anconetani, Lucarini, De Rose, Damiano.

Arbitro: Moretti di Valdarno

Reti: 2’ Pigozzi, 11’ Rizzitelli

Note: ammoniti De Lucia, Guarino, Guglielmi, Perna, Nacciarriti, Stallone; corner 5-1; spettatori 400 circa con 70 ospiti