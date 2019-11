Calcio D, la capolista Mantova passa a Savignano: 1-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 16:46 - 24 Novembre 2019

La Savignanese è stata trafitta in casa 1-2 dal Mantova.

Nulla da fare per la volenterosa Savignanese contro la fortissima capolista Mantova: 1-2.

Si parte e una doppia stilettata dei rivali sbilancia subito l'andamento della contesa. Dopo appena due minuti Mantova in vantaggio: bel traversone basso di Galazzini dalla destra, girata di Scotto all’altezza del dischetto che fa secco il portiere di casa. Passano 15' e raddoppio del Mantova. Gol fotocopia del primo, ma stavolta il traversone è di Guccione e la girata vincente è di Altinier.

A inizio ripresa la Savignanese spinge al massimo, però Manuzzi e Longobardi non pescano il bersaglio grosso. Purtroppo per la truppa di Farneti i minuti scorrono veloci e, nonostante la bella rete al volo di Manuzzi (poi espulso) su cross del neo entrato Battistini seguita da un disperato forcing conclusivo, la compagine di Brando conduce il match in porto al triplice fischio.



Il tabellino - Savignanese-Mantova 1-2



Savignanese: Mordenti, Guidi, Cola, Tisselli, Brighi (55' Tamagnini), Longobardi, Scarponi (21' Jassey (65' Torsani)), Giacobbi (83' Battistini), Manuzzi F, Spighi (65'Miori), Turci A disp: Giannelli, Battistini, Jassey, Poggi, Cristiani, Torsani, Luzzi, Tamagnini, Miori All Farneti

Mantova: Athaanasiou, Galazzini, Venturini, Mazzotti, Carminati, Scotto, Guccione, Altinier (60' Finocchio) Giorgi (68' Diglio), Valentini (75' Aldrovandi), Haveri (75' Corterse)A disp: Adorni, Navas, Diglio, Musiani, Aldrovandi, Carnicelli, Finocchio, Tremolada, Corterse All Brando

Reti: 2' Scotto, 17' Altinier, 84' Manuzzi F.

Note: espulso al 90′ Manuzzi per doppia ammonizione. Ammoniti: Carminati, Mazzotti, Manuzzi, Galazzini. Calci d’angolo: 1-2. Recupero: 2′ + 6′.