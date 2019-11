Sindaco Tosi risponde a Bonaccini: "lui ignora Riccione, mai venuto alle nostre inaugurazioni"

Attualità

Riccione

| 12:29 - 24 Novembre 2019

Il sindaco di Riccione Renata Tosi sul palco dell'Ice Carpet.

"Mi è dispiaciuto molto, Riccione c'era, c'era il presidente del consiglio comunale che è una carica istituzionale politica importante. Ma come sempre il presidente Bonaccini non riconosce l'importanza di Riccione e la valenza di questa città". Risponde così il sindaco della Perla Verde Renata Tosi alle accuse di Stefano Bonaccini, presidente della giunta regionale, che l'ha accusata di "maleducazione istituzionale" per aver disertato il taglio del nastro del metromare. La Tosi ha accusato a sua volta Bonaccini di ignorare la città di Riccione: "Anche io, come sempre, l'ho invitato all'inaugurazione degli eventi natalizi, ma non è mai venuto". Tensione dunque tra le due cariche istituzionali: chi tra i due avvierà per primo il disgelo?