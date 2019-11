Grande successo per la quarta edizione de "La Dolce Vita", cena di beneficenza per i diabetici

Attualità

Rimini

| 09:27 - 24 Novembre 2019

I volontari di pro loco e Diabete Romagna alla cena 2019.

Una serata dedicata alla solidarietà a favore di adulti e bambini con diabete si è svolta venerdì sera al tendone della Fiera dell’oliva di Coriano. Una riconferma del talento e del buon cuore dei volontari dell’associazione Diabete Romagna e di quelli della pro loco di Coriano, che si sono trovati nelle scorse settimane a ideare e realizzare una cena per raccogliere fondi per sostenere i numerosi adulti e bambini con diabete del territorio romagnolo, che tutti i giorni si devono confrontare con una malattia così delicata. Alla cena, a cui hanno presenziato oltre 180 persone, sono intervenuti la sindaca di Coriano Domenica Spinelli e il presidente dell’associazione Diabete Romagna Pierre Cignani, uniti nel rinnovare un grande ringraziamento a tutti i volontari che ogni giorno rendono possibile e concreta la realizzazione di un mondo in cui il diabete non decida più della vita di nessuno.



Promotrice della serata è stata Chiara, giovane volontaria dell’associazione che convive con il diabete dall’età di dieci anni. Con i genitori Antonio e Gisella, il fratello Valentino e gli altri volontari ha messo il cuore per realizzare una serata di festa e di solidarietà. Stefano, Sabrina, Andrea, Giorgia, Giuliana, Roberto, Debora, Donatella, Renzo sono i volontari uniti nel segno della beneficenza e che portano con sé tante storie di diabete, una malattia che può colpire chiunque e che accompagna una persona per tutta la vita.



Il prossimo appuntamento dell’associazione sarà il tradizionale pranzo di Natale per famiglie che si terrà il giorno 08 dicembre presso il ristorante Fronte Mare di Rimini.