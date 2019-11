Riccione inaugura l'Ice Carpet, un gioco di luci, colori e ghiaccio per accogliere il natale

Attualità

Riccione

| 08:34 - 24 Novembre 2019

Foto di Daniele Casalboni.

A Riccione è già natale grazie all'inaugurazione dell'imponente Ice carpet, un tappeto di luci, suoni e colori nelle vie del passeggio e dello shopping tra viale Ceccarini e viale Dante, alternato alla pista da ghiaccio, il villaggio di Natale, dove sabato 30 novembre ci sarà già un'anteprima con l'attesissimo babbo natale e molte altre suggestioni. Come l'omaggio a Federico Fellini, una delle personalità più rappresentative della Romagna e della vicinissima Rimini in Italia e nel mondo.



«Siamo la città dell’accoglienza e del sorriso», sottolinea la sindaca Renata Tosi, «della creatività e dell'originalità che ricerchiamo costantemente per sorprendere i riccionesi e i nostri visitatori, pur mantenendo le tradizioni del natale. Quest’anno il Riccione Ice Carpet mantiene alcune sue connotazioni come la pista di pattinaggio e le casette a forma di cabina, lanciando al contempo elementi di novità come la meravigliosa scenografia di luci e tante proposte di qualità. La città oggi si accende con slancio e la voglia di mettere in risalto i luoghi, le realtà associative e i cittadini che esprimono e valorizzano la nostra identità». Complessivamente le spese per le festività natalizie, capodanno compreso, sfioreranno i 900 mila euro.



«Quest’anno proponiamo un grande, unico spettacolo lungo due mesi, con un palinsesto unico per appeal e vivacità attrattiva», aggiunge l'assessore al turismo Stefano Caldari, «sarà per tutti, giovani, famiglie, bambini e adulti di ogni età, una edizione con tante novità da dedicare anche ai turisti che, anno dopo anno, scelgono Riccione per trascorrervi vacanze e week end durante il periodo invernale. Essere competitivi anche in chiave turistica con questa nuova edizione del Riccione Ice Carpet è il traguardo che ci siamo prefissi perché questo è il luogo dove accade sempre qualcosa, animazioni, spettacoli, una moltitudine di eventi di alto profilo di grande coinvolgimento e risonanza. Da oggi fino a gennaio siamo orgogliosi di presentare un carnet pieno di eventi negli eventi, a partire dai prossimi week end sarà infatti un susseguirsi di appuntamenti che dal mare si apriranno al resto della città. Da oggi diamo il via ufficialmente alle danze».