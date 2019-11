Basket C Silver, i Titans calano il tris: espugnata Porto San Giorgio 54-87

Sport

Repubblica San Marino

| 01:22 - 24 Novembre 2019

Felici ha segnato 12 punti.



E' tris Titans. Anche a Porto San Giorgio, come già a Jesi e poi in casa con Umbertide, San Marino vince e convince (54-87). Scappa via subito nel punteggio, la squadra di coach Padovano, per poi progressivamente aumentare il margine e controllare nel finale. La terza vittoria consecutiva arriva con una dimostrazione di forza, di grande autorità e con un buonissimo contributo da parte di ogni ragazzo iscritto a referto: tutti e dieci a segno tra i 5 e i 12 punti. 87 i punti mandati a tabellone, come una settimana fa. 54 quelli subiti, 4 in più rispetto a sabato scorso. Insomma, 87-54 anziché 87-50, ma ugualmente con un terzo quarto di enorme livello e con grande energia e determinazione.

PRIMO TEMPO. Il primo tempo vede la Tiss’ You Care subito carica e con un buon approccio. Dall’altra parte Treggiari è inarrestabile (16 punti sui 19 di squadra nei primi 20 minuti), ma i Titans si difendono bene e di conseguenza il vantaggio comincia subito a essere importante. Tre triple nel primo periodo e un Ugolini in grande spolvero, già a quota 7, consentono ai nostri di andare avanti in doppia cifra già al primo mini-riposo (8-20). E il secondo quarto? Sulla stessa falsariga, questa volta con ottimo contributo da parte di Felici e tabellone del PalaSavelli che a metà partita segna 19-36.

SECONDO TEMPO. A chiudere definitivamente ogni discorso è il terzo periodo. La Pallacanestro Titano è decisa a non lasciare spazi alla squadra di casa, con un attacco che allo stesso tempo aumenta di efficacia. Il parziale in questi 10 minuti è di 28-14 per Macina e compagni, che giocano collettivamente un ottimo basket e riescono a essere tutti produttivi. Al 30’ la gara è virtualmente chiusa sul 33-64, col quarto periodo che, in casa Titans, serve per ottenere nuovamente buoni segnali da tutti i ragazzi impiegati (finale 54-87).

STATS. Numerposi gli assist, con i tre top che in questa giornata risultano essere Macina (7), Sorbini (6) e Raschi (5).



Il tabellino

PORTO SAN GIORGIO – TISS’ YOU CARE SAN MARINO 54-87

PORTO SAN GIORGIO: Calcinari 2, Tizi, Treggiari 18, Grossi 14, Matviychuk, Zanchi, Davis 6, Razzi 4, Mancinelli 6, Egobobawaye 4, Lucidi. All.: Del Buono.

SAN MARINO: Ugolini 11, Palmieri 12, Raschi 9, Macina 5, Sorbini 8, Flan 8, Felici 12, Semprini 6, Gaspari 6, Saponi 10. All.: Padovano.

Parziali: 8-20, 19-36, 33-64, 54-87.