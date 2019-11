Volley B, la Titan Services rompe il ghiaccio: hurrà a Perugia (1-3)

Sport

Repubblica San Marino

| 01:06 - 24 Novembre 2019

Federico Mondaini, 29 punti per lui giocando nell’inusuale ruolo di opposto. .



Alla sesta giornata, arriva finalmente la prima vittoria della Titan Services nel campionato di serie B 2019/20. E arriva in trasferta, sul campo di Perugia, senza poter contare su Yan Kiva, l’opposto “bomber” della squadra e Francesco Tabarini, il più esperto dei giocatori a disposizione di Mascetti, vittima di una contrattura nell’allenamento di venerdì 22.

“La partita di Perugia è stata molto adrenalinica e abbiamo sempre dovuto tenere alta la concentrazione. – Spiega nel dopo partita coach Stefano Mascetti. – E’ stata importante la costanza in battuta e in ricezione. Senza Kiva, abbiamo schierato Mondaini da opposto e direi che è andata molto bene, visto che ne ha fatti 29. Nel primo e nel terzo set siamo stati perfetti: abbiamo battuto con aggressività e ricevuto con grande pulizia. Nel secondo, abbiamo pensato che fosse facile ma Perugia ci ha murato tantissimo e siamo andati difficoltà. Nel quarto set, siamo stati testa a testa fino al 24/22 per loro quando sono andati in difficoltà sulle battute spinte di Rondelli. Sul 24 pari si sono disuniti e l’abbiamo portata a casa ai vantaggi. Avevamo bisogno di una vittoria come questa. Non è che abbiamo risolto niente, ma adesso sappiamo che con alcune squadre ce la possiamo giocare e questo darà fiducia al lavoro che facciamo in palestra durante la settimana”.



Il tabellino

Promovideo Perugia - Titan Services 1-3



PERUGIA: Polidori 10, Ferraro (L1), Palmigiani 5, Pasquantonio 2, Staccini 9, Corzani 8, Padella 7, Tini 9, Cittadino 9. N.E.: Arcangeli, Servettini, Dazzini (L2), Cappannelli. Ace: 3. Muri punto 11. All. Paolo De Paolis



TITAN SERVICES: Rondelli 2, Bacciocchi (L1), Benvenuti 13, Rizzi (L2), Mondaini 29, Oliva 6, Ricci 1, Lazzarini 8, Zonzini 5. N.E.: Bernardi, Cicconi. Ace: 6. Muri punto: 5. All. Stefano Mascetti.

ARBITRI: Giulia Natalini e Chiara Mochi

PARZIALI: 17/25 25/22 19/25 24/26



PROSSIMO TURNO (7^ giornata). Sabato 30 novembre ore 20.30 a Serravalle: Titan Services – Lupi Estintori Pontedera.